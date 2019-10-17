黑狗無法接受主人離世　在靈堂失聲狂哭　網民：我無法抑制眼淚

動物也有思想、感情，當牠心愛的主人、玩伴離開人世，牠亦會表現出失落的神情。 越南有網民早前分享了一段影片，內容是有位狗主離世，他飼養的黑狗靠在靈堂角落不斷抽泣，令人非常心痛。

黑狗張開嘴巴不停抽泣。（影片截圖）

越南有位狗主不幸離世，他的親友設靈送他最後一程，他所飼養的黑狗一同出席。黑狗彷彿得悉心愛的主人一去不復返，並在棺材裏長眠，於是在靈堂一角不停抽泣。

黑狗神情悲傷，張開嘴巴不停抽泣，眼眶泛著淚光，哭得死去活來，狗主親友都禁不住過去撫摸牠，用言語安慰牠。短短兩分鐘影片，蘊藏著深厚的人寵之情，令不少網民都感到心酸、難過。

▼▼▼點撃圖片放大：看黑狗在靈堂抽泣情況▼▼▼

▼▼▼點撃影片：看黑狗在靈堂抽泣情況▼▼▼

「主人死了，所以牠哭了！」這段影片發布到facebook群組後，有多達3萬6千位網民表示惋惜，部分網民留言指「牠一直痛苦地抽泣著」、「真的很感人」、「我無法抑制眼淚」、「為牠感到難過」。

並非所有人都能夠面對生離死別，澳洲有一隻治療犬便專門陪伴家屬度過悲傷。（01製圖）

殯葬禮儀師負責為逝者送行，好讓逝者能安穩走完最後一程。現時在美國，不僅有人類葬禮禮儀師，最近德州更出現「葬禮治療犬」（Therapy Dogs），藉動物對人所產生的治癒效果，來安慰死者家屬。

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