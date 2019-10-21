老人盼臨終前見愛犬最後一面　人寵再遇小狗反應令人動容

人狗間的感情，總是真摯動人。在美國一所醫院的臨終關懷病房裏，近日分享了一張令人動容的照片，當中狗狗激動地親吻着主人，而主人也用他疲弱的手輕撫小狗，盡顯關懷。

人狗間的感情，在靜止的相片中也能感受到。（fb@Albuquerque Animal Welfare）

這則傷感的故事，來自美國新墨西哥州的一所醫院裏的臨終關懷病房。一位69歲的退伍軍人John Vincent，在臨終關懷病房裏說出了他的最後願望，就是可以見到家中的愛犬Patch。

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Patch是隻5歲多的約瑟爹利，牠和主人Vincent有着深厚的感情。但近日Vincent卻要作出一個沉痛的決定，就是要將他飼養多年的愛犬Patch，轉交到別人手裏，因為他明白，自己的生命已在倒數階段，未能照顧Patch一生一世。

知道主人不久人世，狗狗也露出傷心的樣子。（fb@Albuquerque Animal Welfare）

主診醫生表示，Vincent已沒有太多時間，如果還有什麼心願未了，儘管說出來。Vincent向臨終關懷病房的義工Amy Neal表示「想見狗狗一面」，他的要求被即時接納。

這幕人狗重逢的一刻，看得令人動容。（網上截圖）

實現最後願望

當地的動物福利機構Albuquerque Animal Welfare總監Danny Nevarez指，「在我們收到病患者希望能帶狗狗進入醫院，見最後一面的求助時，我們二話不說便答應，會竭盡所能去完成這要求。」

事情進展順利，狗狗Patch有預防疫苗，只要安排恰當，院方也配合好便沒問題。「今天早上我還特別提醒Vincent，狗狗正前來醫院途中。當時Vincent還是不敢相信，反問我『牠真的會來嗎？』」Amy說。

不少人都有意收養Patch，不過現已有合適的家庭安排，大家不用擔心。（網上截圖）

在通向臨終關懷病房的路上，Patch顯得很平靜，但當與主人Vincent見面時，Patch顯得很激動。牠跳進Vincent懷裏，舔着主人的臉。「是我，我是爸爸！你見到我很高興嗎？能再見到你，我真的很高興！」Vincent在上周四（10月17日），終於見到家中心愛的狗狗。

Albuquerque Animal Welfare在Facebook裏分享了這感人的照片，並留言表示：「他們都很高興看到對方，能夠為Vincent完成願望是我們團隊的榮幸！」

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