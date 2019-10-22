190磅獒犬登山後體力不支　救援隊花4小時用貴賓待遇助牠回家

行山要量力而為，帶着狗狗行山更要加倍留神。美國有男子帶着狗狗登山，但疑因狗狗體力不支，到達山頂後便趴下來不願走動，由於山頂氣溫相當低，加上擔心入夜後會更冷令狗狗不適，路過的行山者便代為致電尋求協助。

在救援隊協助後，英國獒犬Floyd終於可以順利下山。（fb@Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue）

這個救援故事發生在美國的鹽湖城，在10月13日（星期日）時，搜救隊「Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue」接到一個救助電話，指有一名男子帶着自己的愛犬一起行Grandeur Peak trail，但走到山頂後，狗狗疑因體力不支而趴在地上不願走動。其他登山者擔心現已入秋天氣較冷，加上山頂氣溫降得很快，擔心狗狗不適於是代為報警致電求助。

【點擊圖片看Floyd被救出的過程，牠下山時真的像大人物出巡般】

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190磅大狗

據悉這隻被困狗狗是3歲的英國獒犬Floyd，牠有接近190磅的龐大身軀，因此在牠沒法走動時，主人是根本沒法把牠抱下山。當時狗主已坐了在Grandeur Peak旁的小徑休息，並作了最壞打算，要在山邊與狗狗露宿，待太陽升後才繼續下山。

鹽湖城搜救隊派出了兩小隊登山，而隊長Todd Taylor表示「這是一個相當有趣的拯救經歷，我們事先已知道這是一隻重190磅的大狗，因此我們已準備好要當是救人般去營救。」

朕要回家了！（fb@Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue）

迷路與受傷耽誤行程

Floyd與主人在中午時已開始登山，一般情況在3小時內可完成路程。但Floyd和主人登上中途迷了路，而且狗狗腳爪受了輕傷，於是在路邊休息了好一段時間。當Floyd的主人看到有救援隊前來協助他們時，他表示大為驚訝，因他不知道已有人報警求助。不過，能早點下山回家也是好事，於是也協助將狗狗搬上擔架。

救援隊在6時多接到消息，最終在10時半將Floyd抬到山腳下主人車子旁。合共花了差不多4小時，但每位救援員都臉帶笑容，表示能救到狗狗一切都很值得。Floyd終於乘主人車回家休息，故事也寫下完美結局。

網民得悉事件後，都大讚救援隊有愛心，幫了狗狗很大的忙。而不少有養大型犬隻的網民也表示，真的要量力而為，救援隊是冒着生命危險去救人，尤其是在晚上會更危險。要救出體型大又重的狗狗，最困難是要讓牠安定在擔架床上，這次十分幸運Floyd順利獲救。但下次未必會如此幸運，因此登上前一定要做足準備功夫。

【點擊圖片看另一隻獒犬，牠體型雖然龐大，但有顆溫柔的心】