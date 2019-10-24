【萌寵充電站】金毛睡醒後發現被獨留　露出厭世臉全場爆笑　

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

「帶我一起走！」這段極為有戲的影片，由來自美國的金毛尋回犬作出真情演繹。當牠睡醒時才發現四周無人，急急跑到玻璃大門前，卻發現主人正準備開車離去！

這張哀怨的臉孔，令人印象深刻，原來是父母外出沒帶牠一起去！（ig@the_adventures_of_avery）

這隻來自美國伊利諾州南部（Southern Illinois）的金毛尋回犬叫Avery，平日經常伴着主人四周遊山玩水。但這天午睡醒來，卻發現四周沒人，於是匆匆衝往玻璃大門前，這時牠看到這一幕──主人正駕車準備外出！

主人在IG裏留言表示，其實Avery不時都會露出這張厭世臉，上次便因沒法去游泳而極不滿，這次主人只是要外出去買點東西，牠又不悅地衝到玻璃大門前，激動地連牙齦都翻了出來，表達牠的強烈不滿。

【點擊圖片看這可愛金毛，其實牠是陽光男孩呢！】

+ 28 + 27 + 26

網民看到Avery這張厭世臉，紛紛表示同情。「如果看到這臉，我便不出門了」、「一臉欲哭無淚的樣子」、「很大的委屈，只不過是貪睡了一會兒」、「主人回家會否發現地板都是大小便？」、「起床時機不對，再去睡裝作沒看到」。如果你也喜歡Avery這張古怪臉，便一定要去追蹤牠的IG了！現在追蹤人數已突破5000，你也會成為牠的粉絲吧？