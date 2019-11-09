寶寶換尿片大哭　4保姆犬圍觀以為寶寶被欺負　爸：壓力很大

有4汪2喵當小寶寶的保姆，看看誰還敢欺負他！台灣飼主Yu Huan日前分享一組照片，爸爸在幫小寶寶換尿布，沒想到家中4隻汪星人聽見寶寶的哭聲後，全部跑來包圍圍欄，似乎很擔心寶寶被欺負，讓爸爸瞬間覺得壓力超大，Yu Huan也在貼文中表示，「你們這幾個哥哥姊姊不用那麼緊張兮兮（過於緊張）吧！」

媽咪Yu Huan接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，家中的4狗2貓都是領養的混種，最近家裏又增添寶寶「小毛」，11日剛離開陪月中心回家。這天爸爸在幫小毛換尿布時，寶寶的哭聲讓大家非常緊張，「沒想到4隻狗狗就這樣圍著圍欄，牠們相當好奇到底發生什麼事情！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

6隻毛孩都是Yu Huan和先生先後領養的，Yu Huan說，雖然牠們的個性都很不同，但貓狗們經過磨合期後，現在都能相處得很融洽，「我懷孕期間，也是這群毛孩的陪伴，才讓我開心度過辛苦的時光。」小毛出生後，在照顧上會變得更辛苦，不過Yu Huan認為，「有這麼多孩子的陪伴，快樂跟幸福一定也會多很多！」

Yu Huan將照片分享到Facebook社團「米克斯傳奇」，網友看完後紛紛留言笑說，「推車下面那隻好可愛～好有戲」、「大家開始半夜不用睡覺了，太好了～」、「好棒喔～毛孩們都關心弟弟」、「最強保姆團隊」、「爸爸眼神死……」、「我以為柵欄是要圍狗的……結果竟然是爸爸和小孩(￣∇￣)」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

【要照顧許多狗狗一點也不容易，點擊圖片看Sasha與750隻浪浪們的震撼生活照】