10kg霸氣肥貓不滿被強制減磅　跑步機上竟這樣報復

或許你還覺得貓咪越肥越可愛，但已有不少研究指出，貓咪過肥會帶來健康風險，因此適當地控制貓咪體重是必須的。在美國，近日有隻10kg重的肥貓成為城中熱話，全因為牠在水中跑步機，作出了驚人舉動。

Cinderblock被強制減肥，顯得一臉不爽。（instagram@cinderblockcat_official）

這隻重磅大懶貓來自美國華盛頓州的貝靈厄姆，名字叫Cinderblock。由於牠的主人已放棄了牠，現時貓咪由獸醫診所照顧。但牠的體重實在不如人意，恐怕會引起更多健康風險。於是獸醫替Cinderblock，度身訂造了一個最合適的減肥方案。減少食量是必須的，同時也要配合適量運動，於是安排了水中跑步機給貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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路上減肥之路

你真的以為肥貓Cinderblock會這麼聽話嗎？答案當然不是。貓咪被獸醫放到跑步機後，其實只要開始步行，便不可輕易停下來。但沒想到Cinderblock用牠獨有的方法，去對付這台跑步機，就是縮在一旁，全身只有一隻腳在微微移動，還要露出一張厭世臉，像是不滿地說：「有什麼問題嗎？」

本來只是診所裏的顧客，但現在已專為牠開設了ig。（instagram@cinderblockcat_official）

懶惰到這種程度，實在是一種本領。難怪Cinderblock的水中跑步影片，能在網上被瘋傳。不過，Cinderblock還是真的有去減肥，據獸醫表示，肥貓今年已經8歲，在交到手中時，體重是21.8磅。在經過測量後，肥貓的目標體重是12磅，但按Cinderblock的減肥進度與配合情況，看來還有好一段日子。

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不過，獸醫並沒有放棄，並高興地表示，Cinderblock是有配合的，只不過要看牠心情。最少，牠今天已踏出了第一步，在水中跑步機上好好走了幾步路！

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。