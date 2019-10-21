浪貓公司門外求包養　3個月後現霸氣真面目成貓社長

浪浪無家可歸，有能力的人應盡量伸出援手。在日本，有隻浪浪在網民公司門外出現，於是便帶回公司暫養，怎料3個月後，牠已征服全公司上下的心，更晉身成肥社長！

沒事不要打擾朕！（twitter@nyanyakichi_cat）

日本Twitter帳號nyanyakichi_cat最近發布了多張公司貓社長的相片，旋即成為熱話。但原來這位貓社長大有來頭，3個月前牠不請自來，在公司門外徘徊，結果好心同事撿了回公司養，但沒想到這浪浪竟從瘦弱貓喵變成肥嘟嘟的貓社長。

【點擊圖片看這隻霸氣社長貓的轉變】

網民指這隻虎斑貓在6月份時，出現在公司門，大家見牠可憐，便決定在公司暫養牠。幾個月以來，牠好食好住，還得到全公司上下的無盡關愛外，結果由瘦弱貓咪，變身成毛髮亮麗，身型大為發福了不少。由於同事們都十分寵牠，貓咪已從失魂落魄，變成超有霸氣，如今已是一副社長模樣。

3個月的前後變化會這麼大，其他網民看到相片反差如此大後，紛紛留言表示難以置信！「看回3個月前的相片，這真的是同一隻貓嗎？」、「從貓咪的變化，能感受到這公司相當不錯」、「很有老闆相」、「這是張生活無憂的福氣相！」、「你們公司還請人嗎？」

【點擊圖片看另一隻自來貓故事，牠除了自己求包養外，更帶同兩個孩子一同來找這戶好人家】

美國男子Brian Sheppard被白貓Sophie欽點為貓奴。（Instagram@flynbyu23）.