【貓狗樂園】大角咀寵物樂園推7大活動　狗迷宮、滑梯盡情放電

香港可以供毛孩耍樂的地方不多，想找個地方讓盡情毛孩放電，實在不容易！ 今年11月，大角咀利奧坊將會舉辦以emoji®為主題的寵物樂園！樂園設有七大主題，帶大家親身體驗毛孩的感官世界，並打造狗狗樂園，設有障礙、滑梯、獨木橋等遊樂設施，讓狗狗瘋狂放電。以及無數精美打卡位，適合一家大細帶同寵物參與。

場內有專屬毛孩的大型主題滑梯、獨木橋等不同的遊樂設施，讓狗狗和小朋友一嚐在遊樂場一同玩耍的樂趣。（官方圖片）

兩大樂園盡情放電

來到寵物樂園，當然要讓寵物盡情放電！場地設有兩大主題樂園，狗狗可在「Fish4Dogs小食迷宮大挑戰」挑戰迷宮的障礙設施，並贏取零食！或在「PET PET 樂園」挑戰大型滑梯、獨木橋等遊樂設施，更可跟小朋友一嚐在遊樂場玩耍的樂趣。

體驗毛孩感官世界

貓狗的視覺、嗅覺都跟人類大有不同，場內設有3大體驗區，帶你進入貓狗的感官世界。大家可以在「小寵物大世界」體驗狗狗日常所嗅到的氣味！在「寵眼看細界」透過特別處理的影像，讓你親歷狗狗所見的世界！而「肉球天地」將會帶大家感受軟綿綿的肉球，為貓狗帶來的「緩衝」感！

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衣住行趣味工作坊

週末限定的《寵物學堂工作坊》，學堂課程內容豐富，包括人狗瑜珈、寵物按摩、寵物行為訓練、DIY寵物食品及草藥用品，甚至有寵物保姆、寵物訓練員及寵物急救講座等等，部份講座可免費參加！

精美emoji®打卡位、市集

來到寵物樂園，又豈能不拍照打卡留念？作為emoji®主題寵物樂園，每個角落都可找到不同emoji®，供大家拍照打卡。「寵物大街」內有著各式各樣的商店和交通工具擺設，讓毛孩隨時化身成消防員、救護員拍照！特選週末還有「情迷毛孩子週末市集」，每月均有不同主題：11月是綠活篇；12月是聖誕篇；1月為年宵篇，每月售賣不同主題的特色寵物用品。部份特選週末更有香港動物領養中心的領養日！