【寵物公園#5】中西區海濱長廊放狗有咩玩？一個優點令佢成日爆滿

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 中西區海濱長廊（上環段）設有狗公園，雖然面積不算廣闊，設施亦稱不上吸引，但全靠一個優點，一直以來也甚受用家歡迎。每當問及用家為何特地到訪，總會聽到這兩個字──「近海」。

中西區海濱長廊（上環段）設有狗公園，面積約1500平方米。（何穎琪攝）

中西區海濱長廊（上環段）狗公園鄰近上環地鐵站，面積約1500平方米，24小時開放，遊人可在長廊飽覽維港美景。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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地理位置：★★★★☆

公園處於港澳碼頭附近，地理位置尚算方便。（何穎琪攝）

公園處於港澳碼頭附近，旁邊就是信德中心，距離上環地鐵站僅3分鐘路程，地理位置尚算方便。附近亦有小巴站及的士站，下車後不消數分鐘便可抵達公園，駕車人士亦不難找到車位泊車，因附近有信德中心停車場及林士街停車場。

附近寵物友善住宅：AVA 128、帝后華庭、縉城峰、麗雅苑、薈臻、聚賢居、瑧蓺、金高大廈、藝里坊1號、星鑽

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+ 10 + 9 + 8

景觀：★★★★☆

公園在海濱長廊範圍內，站在園內亦可眺望維港海景。（何穎琪攝）

公園在海濱長廊範圍內，站在園內亦可眺望維港海景，為景觀大大加分。公園四周亦種滿植物，令人心曠神怡。

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+ 8 + 7 + 6

場內設施：★★☆☆☆

由於公園範圍不大，場內只得基本設施。（何穎琪攝）

由於公園範圍不大，場內只得基本設施，包括長椅、垃圾桶、狗糞收集箱、洗手設備及狗廁所。上述設施不算簇新，亦不算非常乾淨。另外，園內草地雜草叢生，多數草也過長，部分草地貧瘠。雖然場內長椅均有瓦遮頭，但仍不足以遮蔭，如下午時段到訪，需有暴曬的心理準備。

值得注意的是，園內有極多飛蟲，但卻並未設有滅蚊機等設備，寵主必須自備防蚊用具。

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+ 22 + 21 + 20

附近配套：★★★☆☆

離開公園後，往碼頭方向走3分鐘，即可到達信德中心，內有多家餐廳及便利店。中心職員表示，只要將狗狗放進袋或籠，便可帶牠們進入商場範圍，寵主們可在散步後進內休息或進食。

+ 3 + 2

▼▼▼▼▼寵主用家心聲▼▼▼▼▼

因為呢到近海，同埋好似係上環唯一嘅狗公園，所以一星期都會嚟一次。但啲草好似無人打理咁，太長。 賴小姐

我覺得這公園已足夠大了，而且設有雙重閘門，這是個很好的構思。如果公園能分開大狗及小狗區會更理想。 居港英國人Taylor

總結

中西區海濱長廊（上環段）寵物公園整體表現合格，雖然面積及設施仍有改善空間，幾乎每位寵主也是被其海景吸引而到訪。