【寵物公園#4】西九文化區超大草地連大海景　五星級放狗好地方

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 西九文化區是一個人寵共融的小天堂！場地設有「寵物區」提供草地予狗狗自由奔跑，而「苗圃公園」、「藝術公園」亦有大片草地供狗狗散步，更可於「海濱長廊」欣賞西九海濱長廊沿途美景！可稱上九龍區五星級的放狗好地方！

西九文化區位於九龍油尖旺區，是個擁有超大片草地的放狗好地方。（胡巧欣攝）

西九文化區位於油尖旺區，絕對是九龍鬧市裏的小天堂。場地設有「寵物區」提供草地予狗狗自由奔跑，而「苗圃公園」、「藝術公園」亦有大片草地供狗狗散步，欣賞西九海濱長廊沿途美景！可稱上九龍區五星級的放狗好地方！

地理位置：★★★★★

「藝術公園」有廣闊的草地可供狗隻散步。（胡巧欣攝）

鄰近油尖旺是鬧市中的小天堂

西九文化區鄰近油尖旺，出入交通方便，更被多個寵物友善的屋苑包圍，包括Grand Austin、The Austin、擎天半島、凱旋門、天璽、金威廣場、翠匯軒、AVA 62、御金‧國峰。居民只需步行5至10分鐘即可到達。

狗主可乘搭專線小巴（77M）來往港鐵尖東站及九龍站；（74）來往港鐵太子站及九龍站；（26）來往土瓜灣及港鐵九龍站，再步行5至15分鐘即可到達，惟司機可以酌情決定是否動物上車。

狗主乘搭的士可直接於西九文化區內的士上落客區下車。而駕車人士可於藝術公園設有時租停車場泊車，地庫二層更設有電動車充電站。

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景觀：★★★★★

藝術公園有大片草地並能眺望海濱風景。（胡巧欣攝）

超大草地連無敵大海景

「苗圃公園」及「藝術公園」有綠意盎然的草坪，市民能在綠草如茵的環境下，輕鬆寫意地進行各種休閒活動，寵主可携帶狗狗內進，一起親親大自然。場內草地經過修剪及滅蟲，停使狗主長時間停留，亦甚少被蚊叮蟲咬。旁邊海濱長廊能飽覽維多利亞港和港島的明媚風光，是觀賞、拍攝日落一絕的地點。為顧及其他使用者，狗主記僅要妥善清理狗隻排泄物，做個負責任的好主人！

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+ 9 + 8 + 7

場內設施：★★★★☆

寵物區全區均為草地，可供狗狗自由奔跑。（胡巧欣攝）

寵物區全草地

幾乎全個寵物區都是草地，狗狗可以在草地自由自在地奔跑，惟寵物區內設施略有不足，眼見只有近入口有狗糞收集箱，及幾張椅子供狗主休息之用，並沒有其他寵物專屬的設備。

雖然寵物區採取雙閘門，不過並非每道閘門都有鎖，假如寵主出入間稍有不慎有機會令寵物走失。而且兩個寵物區之間的通道可以通往碼頭，中間並無任何阻擋，狗主出入寵物區必須扣好拖繩，避免發生任何意外。

西九文化區需牽繩

多處都有自動販賣機，包括西面入口、苗圃公園、藝術公園等等，方便狗主購買飲料，惟垃圾桶數量較小。

苗圃公園、藝術公園均有洗手間，惟兩個區域的洗手間距離較遠，如狗主錯過了去洗手間的機會，需要步行好一段時間才能遇到下一個。

藝術公園有數間餐廳提供輕小食，當中有一家寵物友善Café「Hooman」，店內不單有飲品、小食供狗主充飢，同時有狗小食、雪糕供狗狗大快朵頤。

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+ 9 + 8 + 7

附近配套：★★★★★

港鐵西九龍站外部份空間可供狗狗進入，惟狗主需為狗牽上狗繩，並保持環境清潔。 （胡巧欣攝）

鄰近三層式多元化寵物店

西九文化區鄰近港鐵九龍站和港鐵西九龍站。位於九龍站上蓋的圓方屬於寵物友善的購物商場，惟狗狗需要安置於寵物袋或寵物車裏，狗主如有需要可於服務台免費借用寵物車。而西九龍站設有公共休憩空間可供寵物內進，惟狗主需為狗狗妥善繫上牽繩，確保不會對他人造人滋擾，並需妥善清理狗隻排泄物。

佐敦Ruff & Fetch寵物用品店亦鄰近西九文化區，那是一棟三層式的多元化寵物店，為貓狗提供寵物美容、酒店、派對場地服務，是狗主逛街的好去處。

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+ 5 + 4 + 3

狗主評價

我住喺附近，呢度可以比狗入，都幾好。不過無咩設施，而且Pet Zone唔係咁理想，好多野草。 周先生

相比康文署嘅狗公園，呢度無咁多牛蜱、蚊蟲！我甚至覺得比彭福公園好！不過假日就有好多人踩單車、跑步，放繩嘅地方亦只係得寵物區。 楊小姐

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記者總評

優點

西九文化區環境恬靜優美，是鬧市裏的世外桃源，場內多處均有綠意盎然的草坪，寵主可帶狗狗在綠草如茵的環境下散步，欣賞海濱風景。

海濱長廊設寵物友善餐廳，寵主可以帶著狗狗在餐廳露天坐位，一邊進餐，一邊欣賞維多利亞港和港島的美景。

缺點

記者在寵物區外圍經過，手腳即有蚊叮蟲咬，相信草地範圍會更多蚊、蠓，所以出門前應為狗隻噴上寵物專用的驅蚊劑，狗主亦應噴上蚊怕水。

寵物設備較少，寵物區雖然有大片草地，但只有狗糞收集箱、椅子，如有其他玩樂設置會更好。

藝術公園可讓狗隻進入，惟主人需為狗隻牽上狗繩，不能讓狗狗自由奔跑。而且跑步、踏單車的市民較多，散步時應注意安全。