【牛下女高音】曾偉權因肺病消瘦　多年來助浪浪　為慘死小貓善終

藝人曾偉權於日前出席活動時，表示肺部因免疫系統出現問題，須長期服藥及減產休養。57歲的他是圈中有名的愛狗之人，至今仍然單身，曾揚言已把寵物視作伴侶，多年來一直致力幫助流浪貓狗，愛心滿瀉。

電視劇《牛下女高音》熱播中，藝人曾偉權在劇中飾演「黑仔」一角，他日前出席宣傳活動時明顯消瘦不少，原來因其肺部免疫系統出現問題，日後須多休息靜養及減產。曾偉權不但演技出色，而且還充滿愛心，一直默默為救助流浪貓狗出力。

曾偉權是位愛動物之人，現時養了兩隻唐狗及一隻貓。（Facebook@曾偉權）

曾偉權是位愛動物之人，現時養了兩隻唐狗及一隻貓，過去多年他共養過20多隻寵物，最高峰時期曾同時飼養5隻狗狗。除了照顧家中貓狗外，他亦十分關心流浪動物的福祉，去年曾義務為一隻在馬路上身亡的流浪貓善終，希望能對逝去的流浪動物顯示尊重。

他日前出席宣傳活動時明顯消瘦不少，原來因其肺部免疫系統出現問題。（Facebook@曾偉權）

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57歲的曾偉權仍然單身，曾坦言已把動物當成伴侶，可謂將全副精神也放在照顧毛孩身上。他曾表示從小已非常喜愛動物，因他的家庭多年前已養有許多狗狗看守貨物，或因在動物堆中長大的關係，他對動物的感情油然而生，其社交媒體亦滿是有關動物的帖文。