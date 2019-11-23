醒目雪橇犬識穿主人整蠱詭計　下秒即反擊　網民：一定是假雪橇

雪橇雖然一直被戲稱為「二哈」，意指牠們頑皮又傻氣，但其實牠們也有精明的一面。網上流傳一段爆笑短片，片中的飼主原本打算設計引雪橇拍打仙人掌，雪橇不但沒有上當，更進行大反擊，讓他自食其果。

凡事總有例外，即使一向予人傻氣笨拙印象的雪橇，有時也會表現出令人意外的小聰明。一名抖音用戶日前分享了一段短片，紀錄了他嘗試「陷害」家中一頭雪橇犬的過程，但結局讓一眾網民大跌眼鏡。

這隻聰明的雪橇識穿了主人的奸計。（抖音@577915876）

從片段可見，飼主首先拿出一個蓮霧，然後捉著雪橇的手拍向蓮霧，蓮霧隨即裂開。然後，飼主又取出一個空汽水罐，再度用雪橇的手將空罐拍扁。下秒，飼主竟然拿出仙人掌，表情一臉奸詐。雪橇錯愕地別過頭，然後一掌推走仙人掌，正在奸笑的飼主猝不及防地被仙人掌打中，痛得立刻站起來，雪橇隨即露出齜牙裂嘴的勝利者表情。

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雪橇的反應出乎網民的意料，紛紛留言大讚雪橇聰明，「（狗狗身體）裏面的人出來」、「二哈哪有那麼聰明」、「一定是假的雪橇」、「太聰明了」。

【一般雪橇都是以傻見稱，這隻雪橇去看獸醫竟然完全不怕甚麼享受，實在令人無言】

雪橇傻氣的性格早已成為其標誌，牠們的行為經常出人意表。台灣一名寵主帶年僅7個月的雪橇犬求醫，雪橇到達診所時卻一臉輕鬆，彷彿以為自己去了按摩院般，反應異常輕鬆，引得網民爆笑。

Kuma小時候流鼻涕照。（受訪者提供）

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