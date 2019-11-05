【視點31】陳百祥、杜汶澤對談政局　fb投票結果：杜表現佔優

反修例風波持續約5個月，影響香港各界，包括演藝界別。曾多次發聲「撐警」的藝人陳百祥，以及支持抗爭的藝人杜汶澤，今日（5日）出席港台節目談論局勢。

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節目於下午4點30分開始，甫開始陳百祥與杜汶澤便有「激烈火花」。陳百祥認為，大部分示威者是1997年後出生，並非普通話教學，又沒有接受中史教育，引發是次事件。他又認為年輕人受人擺布。杜汶澤則認為，是否認識歷史並非重點，認識歷史不代表要被極權統治。他續指，暴力主要來自警察，而民調顯示七成人不認同警方。

陳：警察只是上班 示威者先用暴力

陳百祥則直言：「大聲唔係道理嚟㗎，我睇唔到差人暴力。」他解釋，示威者使用汽油彈，而暴力亦由示威者先開始使用，故警方只可以以相等暴力「以暴制暴」。他又指，警察只是上班，「無怨無仇點解打你呢。」

杜汶澤指，民調有七成人指不相信警隊，陳百祥強調並不相信民調結果，又指即使高學歷者如戴耀廷都不相信，強調只有警方可維持治安。杜汶澤批評，「藍絲」不願聆聽真相，又指在2014年後，因支持雨傘運動被內地封殺。陳百祥則反問：「乜會有封殺架咩？」陳又指，身邊沒有朋友被封殺。

杜：如因工作需要做「護旗手」非常可惡

對於有藝人成為「護旗手」，杜汶澤認為部份藝人有「工作需要」，如不表態支持，就可能遇上阻撓。陳百祥表示，自己並無做護旗手，但強調保護國旗是天經地義，並不需要依靠做護旗手方可於內地工作。杜汶澤認為，如因工作需要而成為護旗手，是非常可惡。

對於有警員於荃灣開真槍，並射中示威者，陳百祥認為示威者持鐵通，應該開真槍。杜汶澤則反指，示威者只是持膠管，直言：「開槍唔係最無人性，支持開槍就係滅絕人性。」之後二人談及7.21元朗站事件，陳百祥則不認同開槍，認為兩方正在毆鬥，而且只有藤條。杜汶澤提到新屋嶺疑出現強姦事件，陳百祥認為：「呢啲咪海市蜃樓諗緊，做緊嘢邊得閒強姦你。」

陳：支持設獨立調查委員會

至於如何解決事件，杜汶澤問題會重複發生，雨傘運動貌似政府勝利，但之後再爆發時會更加嚴重，因未解決深層次問題，「唔可能遏止。」另外，陳百祥認為，事件結束後，應設獨立調查委員會，徹查警方及示威者，並由德高望重的人主理，不過他強調必須先待事件平靜才可設立。

警方多次指於混亂時難以出示委任證，杜汶澤指記者於安全情況時，有時會要求警方出示委任證，卻不得要領，陳百祥反駁稱，「都唔知你係咪真記者。」他又認為：「幾乎乜嘢人都可以出記者證。」

對於是否需待事件平息後，再設獨立調查委員會，杜汶澤表示，示威者希望先調查事件，與政府立場不同，情況複雜，政府應作仲裁人調解。

結尾時，陳百祥表示，香港是自己的家，不希望亂，強調：「暴力就係唔啱」，絕不認同「私了」等行為。

有藝人或因政治立場而被解僱，杜汶澤認為，如藝人希望於內地立足，「唔應該講咁多嘢」，確是無可厚非。陳百祥則表示，人應該有獨立思維，自己亦「亂咁講嘢」，而警方因有「暴徒」出現而必須執法。

至於美心集團創辦人太子女伍淑清表示放棄年輕人，杜汶澤認為她不理解中文，要放棄必先擁有，但年輕人並不屬於伍淑清，反而年輕人正放棄某些食店。陳百祥認為，放棄的意思即是絕望，香港是港人的家，香港本身富裕，亦非常有自由，年輕人要知道自己在爭取什麼，但「我睇唔到（爭取）啲咩。」

節目結束後，陳百祥回應傳媒提問。他表示，和平示威並無問題，「如可說服我，都可以去（參與示威）。」不過他又稱：「睇唔到有警暴」，又指「從來無話過政府啱晒」。對於有科大生疑因避催淚彈而墮樓危殆，他形容為悲劇，不過未知事件詳情，自己亦非政府、警員，無法回答事件。他又表示，年輕人不應為海市蜃樓的理想而犧牲，認為其訴求「百分之90不可能追求」。他又坦言，不理解年輕人的看法，只希望香港人可以安居樂業。

《香港01》於facebook直播期間舉行投票，約74%觀眾認為杜汶澤佔優，26%觀眾認為陳百祥佔優。