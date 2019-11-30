【萌寵充電站】雪橇犬天敵竟是蝴蝶？憑嬌小身軀「迷魂」大狗

雪橇犬雖然體型龐大，但傻氣的牠們絕不如外表般勇猛，就連一隻小小的蝴蝶也能「制服」牠們。外國一頭雪橇犬因發現有蝴停在其鼻尖，瞬間變得不知所措，愣在原地。整個過程被其飼主拍下，網民大讚雪橇犬表情可愛。

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早前網上瘋傳一段可愛影片，片中一頭雪橇犬露出一雙「鬥雞眼」，凝視著於鼻尖上停留的蝴蝶。牠似乎有點不知該如何是好，呆呆的表情引來網民大讚可愛。

雪橇犬Cymber因發現有蝴停在其鼻尖，瞬間變得不知所措。（Instagram@fluffyhuskytales）

片中的主角名叫Cymber，當時一隻蝴蝶突然停在了牠的鼻尖，嚇得牠頓時一怔，緊緊地凝視著該蝴蝶，眼神逐漸變得「鬥雞」。蝴蝶繼續在Cymber的鼻上尖站著，Cymber其後昂起頭，蝴蝶隨即滑到牠的額頭。約半分鐘後，在旁錄影的飼主不禁出手，伸手輕摸Cymber兩頰，Cymber自然而然地甩頭，用手掌溫柔地甩開了那隻蝴蝶。

▼▼▼Cymber的同伴跟牠長得完全不同，點擊相片看看牠們的樣子！▼▼▼

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飼主將這段影片分享至其Facebook專頁，觀看次數至今已超過680萬，令Cymber及其同伴搖身一變成網絡紅人。Cymber家中還有另外3頭雪橇犬，分別為Atlas、Archer和Embry。雖然雪橇犬天性較好動活潑，但牠們的飼主總有妙計，能令牠們乖乖地列隊拍照。牠們的感情要好，不論去到哪也形影不離，在牠們的Instagram帳戶上也有不少溫馨合照，可愛得融化萬千網民的心。