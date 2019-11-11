【貓店長】命危小流浪貓貼窗求助　店貓霸氣狂喊：蠢人類快救牠

與貓咪的相遇，往往是一種緣份。在美國，有木材店職員突然留意到店貓在大聲喊叫，於是上前了解情況。發現一隻小浪貓緊貼着窗邊，像是向店內的貓咪救助。於是趕緊救起貓咪，才發現牠全身被油漆弄髒，而且有嚴重脫水問題。

自來貓Cru，靠自己尋得好主人。（Justin LaRose）

9月正是長灘熱浪迫人的日子，在木材店工作的Justin LaRose如常回到店裏工作，但他突然聽到店貓Grizzly在求救大叫，於是趕緊走到牠身邊。他留意到玻璃窗外有隻瘦弱的貓咪，似乎極需協助。而店貓Grizzly似乎也對這小浪貓特別憐憫，牠大聲地叫喊，像是叫着：「奴才還不來救人！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Justin第一時間把小浪貓救起，小貓全身沾滿污泥，而且四肢更有油漆漬，加上當地氣溫極熱，小浪貓長期在戶外暴曬，導致身體發熱滾燙。Justin急急帶小貓到獸醫處治理，替牠洗淨身體並降溫。幸好經獸醫檢查後，表示貓咪只是過熱，降溫後已沒大問題。

緣來沒法擋

Justin雖然有意把這小浪貓收養，但家中已有4貓1狗，要再收留多一隻的話實在有點吃力。於是他雖然暫時把浪貓照顧，但亦同時邊尋找更合適的家庭。他替小浪貓命名為Cru，並讓牠和家中其他毛孩相處。

緣份總是沒法預測的，Cru與家中的貓咪Ollie，好像特別投契就像失散多年的親兄弟般。相遇後便時刻都要黏在一起，無論是吃飯或是睡覺，牠們總是形影不離，感情好得跟本不像是只想識不到一個月。

我很高興能在Cru遇到困難時能幫助到牠，如今牠已是一隻充滿活力又頗皮的小貓。雖然原來安排的收養計劃告吹了，但能讓牠過得快樂，一切已是值得。 Justin LaRose

就因為Cru為整個家帶來歡樂，加上毛孩們都很喜歡牠，最終Justin放棄了再替Cru找新家，而是決定要把牠留在身邊。

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