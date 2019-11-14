收容所貓咪犯下不能原諒的錯　被單獨囚禁　網民忍不住笑了

一般情況下，動物收容中心裏的小動物，都無可避免地被擠在一起，一個空間裏可能便有幾隻毛孩。但唯獨有一隻叫Quilty的貓咪，牠卻是被單獨「囚禁」着。有人或許會覺得牠很可憐被人隔離，但當知道背後原因時，大家都忍不住笑了。

我要自由！（ig@free_quilty）

在美國德克薩斯州的一個動物收容中心裏，有隻貓咪與眾不同，牠是被獨自「囚禁」着的。工作人員更笑着說「Quilty完全不受控制，而且也沒感到慚愧。牠已經不止一次這樣做，而且一天重複了好幾次，牠與被困在一起的老貓們齊齊越獄！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Quilty的生活日常，就因為經常逃獄，才會被獨自囚禁！】

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由於越獄事件屢次發生，工作人員別無他法，採取了終極手段，就是將這隻百厭的6歲貓咪Quilty獨自囚禁，以免再次引起大規模的逃獄。

就是10月底的一個fb文章，令Quilty瞬間成為網紅。（ig@free_quilty）

百厭貓越獄事件在Facebook裏被網民關注，引來1萬8千多次分享及1萬2千多個回應，大家都很關心Quilty的去向。收容中心也藉此呼籲，有心人不防到來，看看中心裏有沒有合心意的小動物，並把牠們帶回家，而Quilty也正在尋家呢！

Quilty的周邊產品也在上熱賣中。（ig@free_quilty）

由於實在太多人想知Quilty近況，收容中心甚至替Quilty開了IG帳號，不時更新貓咪近況。而且更開始銷售與Quilty相關的產品，例如是印有#FreeQuilty標籤的襯衫。而貓咪最新近況是，有新主人希望把牠接回家，正在試用期階段。新主人表示：「牠是我見過最可愛最親人的貓咪，我會給牠永遠的家，不讓牠再逃獄。

如果所有貓咪都有永遠的家，牠們便不用再被困着。（ig@free_quilty）

【點擊圖片看另一隻被收養的貓咪經歷，幸好牠也有完美結局】

貓咪或許懂得巫術，能輕易收服人心。

能夠得到家人的認同真的再幸福不過了！網友Sellin大約在11年前養了隻橘貓「Ciao」，外公剛開始聽到孫女養貓十分反對，因此她長期不敢帶毛孩回家，直到6年多前，她戰戰兢兢地將Ciao帶回家過年，沒想到外公一看到喵喵從籠子走出來，不但沒有嫌棄，反而還說，「哦！起尬家大架，金黃色ㄟ好，招財！」

▼▼▼點撃圖片放大：看貓咪Ciao收服外公的故事▼▼▼