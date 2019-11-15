【催淚彈】3歲拉布拉多犬疑吸入殘餘毒煙　回家即吐不明「黑水」

一頭年約3歲的拉布拉多犬，疑在將軍澳吸入了殘餘的催淚煙，突然吐出黑色水狀的嘔吐物，引起網民譁然。

將軍澳一名狗主於11月8日晚帶愛犬下樓散步，但狗狗疑不慎吸入殘餘催淚煙，回家後竟吐出黑色水，令狗主心疼不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多犬「大粒」因曾到訪將軍澳地鐵站一帶，疑吸入殘餘催淚煙。（受訪者提供）

當晚，狗主Herve帶同3歲的拉布拉多犬「大粒」，走到將軍澳地鐵站附近位置，打算到便利店增值：「因為我住個邊比較入，最近都要行到地鐵站先有便利店，諗住順便帶狗狗散步。」他憶述當時情況：「嗰陣現場無衝突，但聞到空氣中有啲催淚彈殘留物。」他指大粒當時出現氣喘及不停舔舌的症狀，回到家後，他嘗試餵大粒喝水，豈料大粒隨即吐出一堆黑灰色的水，令他感到訝異。

▼▼▼▼▼點擊相片看大粒當時嘔吐情形▼▼▼▼▼

擔心警犬受傷

可幸的是，大粒嘔吐後並無大礙，飲食如廁均正常，表現精靈，而輕微氣喘的情況在兩天後亦已消失。因大粒並無大礙，Herve決定先觀察情況，並無即時求醫。

眼見愛犬嘔吐，Herve直言感心痛：「但更令我心痛嘅係依然要執勤嘅警犬，都唔知有咩必要！當你真係有必要，點解唔畀保護裝備佢哋？好荒謬！」

10月21日，警犬在零裝備的情況下，再次被派到元朗示威現場執勤，期間警方曾施放多枚催淚彈，多個動保團體發聲明批評警方涉虐待動物。（資料圖片）

市民於多區舉行悼念會

科大學生周梓樂於上周五（8日）早上離世，消息震撼全港，市民遂於各區進行遊行及悼念集會，包括中環、銅鑼灣、旺角、九龍塘、觀塘等。當晚，近萬名市民到將軍澳尚德停車場，悼念於此墮樓的科大生周梓樂，人龍延至尚德商場，而附近的唐明街則曾發生激烈警民衝突。

▼▼▼▼▼點擊相片看當晚將軍澳區悼念會及衝突情況▼▼▼▼▼