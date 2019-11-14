【催淚彈】貓狗中招點算好？寵物營養師教煲湯水排毒（含食譜）

近期有不少住宅區均受催淚彈波及，一眾寵主和毛孩亦無法倖免。毛孩的嗅覺比人靈敏許多，自然較易感到不適。除了帶毛孩看獸醫外，香港寵物營養學會建議寵主可自行在家準備一些有助排毒的食材，用天然方法為毛孩排毒。

反修例示威不斷，警方在民居發射催淚彈已成常態，即使足不出戶也難以避開催淚煙。催淚煙中的化學成份會刺激呼吸道、眼睛及皮膚，對毛孩的影響更為嚴重，可在一分鐘內導致嚴重灼傷。在尋求獸醫治療後，寵主可透過食療來加速毛孩康復，包括鮮食及湯水。

毛孩即使足不出戶也難以避開催淚煙。（資料圖片）

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可透過食材及湯水紓緩不適

毛孩吸入催淚煙後或出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚等情況，必須立刻帶牠求醫，尋求適當治療。求醫過後，香港寵物營養學會會長劉潤餘表示，寵主可透過食物舒緩毛孩各部位的不適，如眼睛、呼吸道的粘膜組織及肺部等。含有葉黃素、玉米黃質、維他命A、Omega 3脂肪酸和鋅的食物，均有助加速眼部血液循環，紓緩眼乾眼澀。魚類和蛋類等食物含上述營養，可保護角膜及視網膜。

至於改善粘膜組織健康，則需要豐富維他命B3和維他命A。動物的內臟如肝臓含有大量維他命A，而火雞肉及鹿肉則含豐富維他命B3，寵主可將以上食材添加於寵物日常飲食中，減輕牠們不適症狀。

最後，如欲改善肺部健康，湯水能有效滋潤肺部，緩和肺部不適，以下有兩款簡單的養生湯水，非常適合寵主自行烹煮。

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「木瓜雪耳魚尾湯」 功效：清熱潤肺，健脾養胃。 材料：木瓜約十二兩（去皮瓤），雪耳五錢（先浸開），鯇魚尾約十二兩，生薑二片（可不下） 製法：將材料洗淨，用清水十碗，煲約一小時。湯好後攤凍至攝氏38度後可給毛孩吃。