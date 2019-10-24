網傳警犬可對催淚彈免疫真唔真？　執業獸醫逐點擊破

警方過去數月多次派警犬到示威現場執勤，日前（10月21日）再度於元朗示威現場被迫聞催淚煙，惹來爭議。 網上有流傳指「警犬是天生對催淚氣免疫的」，其發文經大量網民轉貼，為了查明其真確性，《香港01》向兩位本地執業獸醫求證，結果獸醫一致認為有關內容有誤。其中執業獸醫張翠玉更直指散播此說法的人：「非常不負責任。」

網上有流傳指「警犬是天生對催淚氣免疫的」。（facebook截圖）

犬隻鼻腔有豐富黏膜

網上流傳的訊息內容指，警犬的鼻腔、皮膚、淚管均有別於人類，因此催淚氣體不會影響警犬健康，甚至直指「警犬是天生對催淚氣免疫的」。

不過，據執業獸醫江鶴鳴指出，犬隻的鼻腔存在豐富的血管化和神經支配的黏膜，並非流言所指「沒有鼻黏膜」，而且狗鼻能分辨成千上萬種氣味：「牠還能聞到被空氣替換了上百萬倍的某些化學物質，能夠輕鬆辨別超過200萬種不同氣味，靈敏度是人類的1000萬倍。有約2億個嗅覺受體細胞，是人類的1000倍之多。世上過千萬種物質，為何偏偏只對催淚煙免疫？」

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警犬毛髮有保護作用 但不代表免疫

傳言亦指，警犬的毛髮可能阻擋催淚氣體，保護犬隻免受傷害。執業獸醫張翠玉指：「毛髮可以減低皮膚直接接觸催淚氣體的機會，但毛髮同時可以積聚大量催淚氣體的殘留物，假如沒有徹底地清除這些殘留物，將會對犬隻的健康造成威脅。」而江鶴鳴亦表示：「犬隻毛髪的確有一定保護作用，但不代表免疫，假如大量催淚煙被皮膚所吸收，同樣有不良影響。」

眼睛影響低≠無影響

流傳指，警犬的淚管有別於人類，可以分泌大量淚液沖洗眼睛，減低催淚氣體造成的影響。張翠玉表示，「犬隻受到的影響相對較少，並不代表牠們沒有受到影響。」她舉出2013年土耳其暴動為例，當時土耳其警方使用催淚彈鎮壓示威者期間，當地的流浪狗受到波及，有大量獸醫到場為流浪狗沖洗眼睛，減輕牠們的不適。江鶴鳴認為，「淚水分泌旺盛並不能有助於減少症狀，因為化氣成份經皮膚眼睛、鼻子、口腔、皮膚和肺部的黏膜組織所吸收，需要化學成份揮發和代謝才會症狀減少。」他補充，香港警隊目前未有公開所採用的催淚彈成份，未能斷定成份對犬隻會帶來什麼程度影響。

吸催涙煙可致灼傷

愛護動物協會（SPCA）首席獸醫桂珍曾指，催淚氣體能迅速為動物帶來不適，受影響動物的眼晴、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚會在30至60秒內出現嚴重灼傷的情況。動物更會出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚的情況。

NPV執行主席麥志豪

散播流言者不負責任

張翠玉批評，沒有經過任何研究便提出「警犬對催淚氣體免疫」的人，非常不負責任：「現時，沒有任何研究測試特定犬種在催淚氣體環境下所受的影響，如果排除催淚氣體對某些品種的影響，是非常不負責任及不公平。」她補充，過往有研究指出，假如豚鼠和老鼠每天重複暴露在催淚氣體一小時，會導致死亡，而催淚氣體濃度越高，死亡率相對越高。「如果要證實隻狗完全沒有受催淚煙影響，需要做一個長遠的調查報告，包括用內窺鏡去檢查呼吸道、食道黏膜，由眼專科檢查眼睛等等。」

NPV執行主席麥志豪多次就催淚氣體對動物的影響作回應：「如果大家信網上嘅講法，我哋唔需要做獸醫，我哋係呢個範疇係專業，大家畀返少少尊重獸醫。如果警犬真係有特別構造可以聞毒氣嘅話，NPV嘅獸醫咪去獸醫管理局除牌。」