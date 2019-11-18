【狗行為】比特犬每晚消失幾小時　鄰居傳來相片揭驚人秘密

如果你發現家中狗狗每晚都會消失幾小時，是否也十分擔心呢？澳洲有主人便面對此問題，正當徬徨不知所措時，鄰居卻傳來了一張狗狗照片，令主人放下心頭大石，也得知了狗狗的大秘密。

主人你在找我嗎？（FB@Nicole Ackehurst）

這段有趣的故事來自澳洲，一隻混種比特犬Aeida自認識了鄰居狗狗Cashew後，便成為了親密好友。白天兩狗就在後花園裏一起玩耍，直到傍晚才回到屋內。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，狗主最近發現，Aeida晚上總會消失一段時間，不在家裏也不在庭院，她感到不解狗狗究竟跑了去哪裏，正考慮是否要跟蹤牠。這時鄰居傳來一張相片，揭露了Aeida的大秘密。

【點擊圖片看活潑的Aeida究竟每晚去了哪裏！】

Aeida的主人Nicole Ackehurst表示，「牠是隻相當活潑好動的狗狗，對人和狗也佷友善。自與鄰居狗狗Cashew相遇後，便成為密不可分的好友。我們兩家為了狗狗，更特意在後花園之間加裝了狗門，方便牠們出入。Aeida更與鄰居的小孩玩得很熟絡，喜歡參與其中一起玩耍。」

Aeida從小便不太喜歡洗澡，但鄰居的小朋友改變了牠！（FB@Nicole Ackehurst）

狗狗大秘密

雖然兩隻狗經常玩在一起，但一般都是在後花園，而且入夜後便各自回家。但幾星期前開始，Nicole留意到狗狗總是在晚上失蹤幾小時，直到鄰居在Facebook裏分享了一張Aeida坐在浴缸裏的相片，這時才真相大白。

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Nicole的鄰居習慣在臨睡前替小孩子們洗澡，最近發覺Aeida不請自來，更主動跑到浴室，坐到浴缸裏等待。「Aeida坐在浴缸裏垂著耳朵，準備要跟小朋友們一起洗澡，但牠在家明明就超討厭洗澡的！」Nicole表示Aeida的行為令人氣結，因為平日牠不喜歡洗澡，現在竟跑到別人家裏洗澡，實在令人難以接受！

雖然Aeida的行為令主人Nicole感到尷尬，但事實上兩家人都很喜歡狗狗，親密如家人般，並不會介意狗狗參與家中活動，甚至是一起洗澡！