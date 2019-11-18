他們在預謀拆家嗎？　3隻小金毛尋回犬勾結罪證曝光

童真的友情是純潔美好，沒有任何機心的，狗狗的友情亦是如此。近日在美國，有網民分享了一段短片，當中看到3隻小金毛聚在一起，同時躲在膠盒底下。當主人把膠盒拿起時，在瞬間便揭露牠們正在開秘密會議，不知是否在預謀拆家！

Billie只是3個月大的小狗，牠充滿活力，好動又親人！（ig@goldengirl.billie）

在美國亞特蘭大，才3個月大的金毛尋回犬Billie，由主人Emily Buchenberger帶到一個小狗聚會活動，當時她從沒想過，狗狗會在這裏建立起真摯友情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看小狗Billie與狗狗們建立的深厚友情，一切都在盒子底下被曝光】

+ 2

這是一個小狗聚會活動，歡迎8至18個星期大的小狗前來互動。當時場裏約有20隻小狗，其他小狗都是四處跑動，又或是跳到物件上嬉戲。但3隻小金毛們卻是相當有默契，一起鑽到塑膠盒底的空隙裏。

【點擊圖片看可愛的Billie生活照】

+ 26 + 25 + 24

由於牠們遲遲沒有把頭伸出來，大家都很好奇狗狗在做什麼，而其中一隻小金毛的主人，便上前將膠盒拿起。當看到這秘密情景時，在場的人都被震驚了！沒想到3隻小狗，竟然手牽着手在一起。

希望睡醒後就可和朋友一起玩！（ig@goldengirl.billie）

Emily表示，Billie就如一般狗狗的習性，喜歡把珍貴的東西藏起來，例如是牠喜歡的骨頭或是臭襪子！「我相信小狗們都會珍惜彼此間的純真友情，牠們手牽着手的一幕就是鐵證。希望下次再見面時，牠們的感情還是這麼好。」

【2020月曆、御守、旅行套裝】慈善義賣推介，超治癒毛孩為你打打氣。汪星人送上傳送門： https://bit.ly/2OhMjLQ