逆齡美魔貓被送進收容所　義工掃晶片知真實年齡後超驚訝

貓的壽命平均比狗更長，歲數高達20多年也並非稀奇事。美國一家收容所早前接收了一隻貓，外表看上去甚為年輕，而當職員們為牠掃描晶片後，均被牠的真實年齡嚇呆。

貓咪「Tigger公主」的飼主因病離世，遺下孤苦無依的牠，幸獲當地動物收容所接收。職員們起初估計牠年約17歲，掃描晶片後，才驚覺牠的年紀遠超17歲，然而從牠的外表完全看不出來。

如超過100歲的人被稱為「人瑞」，那麼Tigger公主則可算是「貓瑞」，因職員們發現牠現年將近21歲，即人類的100歲，同時亦是收容所內最老的待領養動物！雖然牠已是一位婆婆，但外表仍仿如少女，歲月似乎並未在牠身上留下痕跡，堪稱「貓界美魔女」。

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收容所的職員Kelly Marinel表示，Tigger公主的身體出現各種問題，如後腿關節毛病、甲狀腺問題，以及尿道炎。收容所正為牠安排領養，對於選擇認養者將加倍謹慎，確保牠可安穩地終老。職員指，牠較適合沒有貓的家庭，因牠跟其他貓似乎未能融洽相處。職員正努力為牠尋家，呼籲指：「領養年老動物是其中一件最有意義的事情，請你幫忙救救牠。」

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