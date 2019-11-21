虎斑貓凌空懸浮鐵門外　老闆一個果斷決定　獲所有人激讚

帶貓咪外出記得要鎖好貓袋，可以的話最好加上牽繩，謹防走失。在台灣一間烤肉店，日前發生一宗貓咪卡在鐵閘與櫥窗之間的事件。雙方對峙一秒後，便即時找人來協助，希望盡快救出貓咪。可惜因貓咪在慌張之下，找到空隙時便鑽走，逃逸無蹤。

貓咪用眼神尋求協助。（fb@老士林烤肉飯-內湖店）

在台灣有間烤肉店，日前（11月16日）在正常營業前發生了一段小意外，延誤開店約半小時，原因竟是一隻不請自來的客人被卡住了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看斑斑被困情況，如大家有貓咪消息，記得通知店家】

當天烤肉店員工已在店裏準備食材，正要拉開鐵門營業時，卻聽到門外有人在叫喊。員工出來查看，才發現有隻貓咪卡在鐵門與櫥窗之間的空隙。由於被嚇着，貓咪更沿鐵門的縫隙往上攀爬，從玻璃櫥窗外看，像是貓咪懸浮在空中，情況極怪異。

如果有貓咪消息，記得通知烤肉店老闆。（fb@老士林烤肉飯-內湖店）

老闆得悉情況後，便即時通知門外客人要延遲開門，並找來專業獸醫幫忙，希望能盡快把貓咪救出來。由於擔心貓咪會亂爪，因此已準備好防護布以防萬一，但在開鐵門的瞬間，貓咪反應極快，電光火石間已一個箭步逃竄，最終失去蹤影，至今仍未找回。

據悉，這隻貓咪叫斑斑，是從附近的動物醫院裏逃了出來。當時主人正帶貓咪看醫生，不料貓咪慌張地從提籠逃走，並來到烤肉店門縫間。

烤肉店老闆對貓咪走失表示擔心，他在發布相片同時，希望有人能找到貓咪並助牠回家。斑斑是隻虎斑貓，胸口及四肢手腳有白色的毛，約有6至7公斤重，有消失的人士可聯絡店主，他會把貓咪帶回主人身邊。店老闆也再次呼籲，每次帶貓咪外出，都應加倍留神，最好是鎖好貓袋，以及替貓套上頸圈和牽繩。

【點擊圖片看另一隻自己懂得逃獄的貓咪，收容中心為防牠協助逃獄，最終只能將牠單獨囚禁】

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