【催淚彈】各區雀鳥屍橫遍野　飼主不敢帶愛雀外出恐受牽連

6月至今，香港已變成「催淚之城」，幾乎每區無法倖免地受催淚彈「洗禮」，對人畜安全構成威脅。近日有市民發現街頭的雀鳥屍體突然增多，懷疑與催淚煙有關，引起愛雀人士憂慮。 有雀鳥飼主透露，因怕愛雀受催淚煙影響，6月起已不再帶牠們外出，他批評政府不願公開催淚彈成分的做法。

反修例示威持續5個多月，警方共施放近萬枚催淚彈，波及不少市民及毛孩。近日本港各區發現街頭的雀屍數目急升，網民懷疑與催淚彈有關，事件亦惹動保人士及雀友關注。

有人攝得中大內出現多宗雀鳥死亡個案。（Facebook圖片）

從網民分享的相片可見，全港多區均出現多宗野鳥死亡個案，包括香港中文大學、九龍灣、將軍澳、西環、數碼港、元朗、柴灣等地。雀屍滿佈街頭，數目之多令市民懷疑牠們並非自然死亡，而是吸入有毒催淚煙致命。

主人斥港府不公開催淚彈成份

俗稱「雀仔街」的園圃街雀鳥花園位處旺角，屬熱門示威區之一。記者今日（21日）到訪雀仔街，現場所見並未見有野鳥屍體。但園內有檔主表示暫時仍未受過催淚煙影響，部分檔主則指擔心日後或受波及，嘆「唔擔心得咁多。」雀主黃先生家住柴灣，養有4隻雀鳥，他坦言因怕愛雀吸入毒煙，自6月起已不再帶牠們外出，又批政府拒絕催淚彈成分做法「無法令人接受」。

九龍灣出現大量雀鳥屍體。（Facebook圖片）

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香港觀鳥會：難證實死亡個案由催淚煙引致

早前，署名為「一群關心雀鳥安危的香港觀鳥會職員」於網上發公開信，他們表示言論並不代表觀鳥會，直言對近月多宗雀鳥疑受催淚氣體影響而死傷的事件感憂慮，又指難以估計各鎮暴劑對生態系統的潛在影響，促請政府公佈各鎮暴劑，包括催淚彈、胡椒噴霧、藍色水劑的成份，及派員清潔受影響地方。

香港觀鳥會今日亦作出官方回應，表示對最近多宗鳥類死亡事件非常關注，但難以證實死亡個案是否直接由催淚煙引致，又鼓勵市民提供有關雀鳥死傷資料，助他們監察有關情況。

警方被指早前已轉用國產催淚彈，坊間則憂慮將釋出更多有毒物質，包括山埃及可致癌的二噁英。食物及衛生局長陳肇始昨日（20日）表示，為避免影響警方行動部署，因此拒絕公開催淚彈成分，引發坊間對大眾健康的疑慮。