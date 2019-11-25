15歲貓無預警猝逝　貓奴意外發現窩心遺物　瞬間哭成淚人

毛孩壽命遠比我們短，因此飼主們難免要面對撕心裂肺的離別，告別最愛的毛孩。台灣一位貓奴日前送別愛貓後，意外發現牠留下的遺物，讓貓奴瞬間泣不成聲。

上月底，台灣一頭名叫「麻糬」的15歲貓貓病逝，令其飼主哭成淚人。飼主在整理「麻糬」專用的貓砂時，發現了一顆心型的貓砂，認定是愛貓隱晦地留下的窩心信息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

麻糬十多年來也不曾染大病，健康良好，而且保持童顏，飼主王小姐從沒料到麻糬會因罹患心臟病而猝死，無預警地離開她。麻糬離世後的翌日，王小姐在家中執拾麻糬遺物，順道清理貓砂盤。她拿起鏟子，一把鏟起突出的貓砂，赫然看見眼前的貓砂呈心型，不禁簌簌地流下眼淚，她認定這是性格木訥的麻糬最後表達愛的方式。

麻糬十多年來也不曾染大病，飼主王小姐從沒料到麻糬會因罹患心臟病而猝死。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

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王小姐早於2004年領養麻糬，多年來一直對牠疼愛有加，「麻糬不只是貓 ，不只是寵物，更是一起生活15年的家人」王小姐解釋道。她將發現貓砂的經歷與網民分享，並在文中悼念愛貓：「再也聽不到半夜喵喵叫的要我陪你吃飯，早上起床看不到你在廁所等著我跟姐姐刷牙洗臉。」網民們看到貼文後，紛紛留言以表哀悼，並對其感受表示理解：「因為有愛，才能真正體會這種的不捨與心繫思念。」