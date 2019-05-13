狗狗離世主人欲退還未開封狗糧　寵物店送上窩心禮物令他瞬間淚崩

愛寵離世會令主人悲痛傷感，就如失去至親一樣。 近日美國便有位狗狗主人，分享了一個暖心故事。由於愛犬離世，他希望退回未開封的狗糧，怎料他一直光顧的寵物店，竟悄悄地為他安排了一份令他動容的禮物。在收到禮物後，狗主在社交平台上大讚寵物店很貼心，服務周到又窩心。

與Bailey的合照並不多，但相信主人是極愛狗狗的。（faecbook@Joseph Inabnet）

居住在美國加州的狗狗主人Joseph Inabnet，上年底愛犬Bailey離世，他傷心欲絕，情緒一直顯得有點低落。近日，他再次整理心情並收拾東西，留意到狗狗還有些未開封的狗糧，於是他希望把狗糧退還給寵物店。

～點擊圖片看狗狗主人收到什麼～

曾經狗狗就是這樣經常伴隨著主人們。（faecbook@Joseph Inabnet）

Joseph在Facebook社交平台上表示，他手上約有價值70美元的狗糧還未開封，由於狗狗已不在，所以希望能退款。但令他意想不到的，是寵物店竟然回覆他，指他可直接把狗糧捐贈給有需要的狗主，而寵物店會安排退還原價金額。Joseph認為寵物店這做法實在太好，更是服務周到。但更令他感到驚訝的，是寵物店竟寄來一張由藝術家Sharon LaVoie Lamb所繪的彩色油畫。而畫裡的主角，就是他已過世的愛狗Bailey！

~點擊圖片看Sharon LaVoie Lamb的精彩畫作~

當主人收到畫作時，與狗狗的回憶便湧起。（faecbook@Pet Portrait Paintings by Sharon Lamb）

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Joseph收到這窩心禮物感到非常意外和感動，於是決定將事件與網民分享，並大讚寵物店的舉動貼心。除了寄油畫給Joseph外，寵物店還附上一張卡，當中寫到：「向至親說再見是一件很艱難的事，但他們將永遠被銘記心底和被珍惜。在此送上衷心的祝福。」

然後更有一段手寫文字，「寵物們進入我們的生活當中，便在我們記憶裡留下了不可磨滅的烙印，讓我們的生活從此改變。在此送上滿滿的愛與正能量，如果你有任何需要，我們都會守候在這裡隨時協助你。」

~點擊圖片看寵物店的每個窩心回應~

寵物公司的得體回應，贏得網民激讚，更有人表示只會光顧這店。（Facebook網上截圖）

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網民看到後，都紛紛大讚這公司的客戶服務做得很好，很體貼主人，也在發放正能量。更有網民表示，他們也有收過該寵物店寄來的慰問卡或生日卡以及花束等等。而最令他們感到驚喜的，在慰問卡裡除了硬繃繃的電腦字外，更會手寫一段窩心的字，可見寵物店真的是關心每一個客人，不是冷冰冰的電腦回應。