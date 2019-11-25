灰兔連熊公仔被棄街頭　茫然萌樣引發網民愛心

「支持領養絕不棄養」，無論你有什麼理由，也絕不可輕易把最信任你的毛孩棄之不顧！在英國，有市民在路邊看到一個奇怪的盒子在移動，於是上前細看，打開後竟發現，當中藏了一隻大灰兔！

大灰兔一臉茫然，像是還不清楚自己身處何方。（RSPCA）

這宗棄兔事件，發生在11月中的英國倫敦街頭。當時天氣已開始寒冷，在街上被風吹着實在令人難受。有市民在路邊發現一個可疑紙盒，似乎在一直在顫動着，於是打開來細看，怎料當中竟藏着一隻大灰兔，牠手上還抱着一隻Teddy Bear公仔呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Nigel與心愛的熊公仔，牠們要在一起不分開】

雖然只是路過遇上，但也不忍心在這寒冷天裏將可愛的兔子棄之不顧。於是路人便聯絡到當地的動保團體RSPCA求助。當RSPCA的職員Lisa Miller接獲通知後，便即時到來把這可憐的兔子帶回中心，並替牠命名為Nigel。

牠抱着熊公仔的樣子實在可愛極了，顯然牠對熊公仔非常執着，總是抱着不放，可想而知牠之前肯定是有人飼養，而且應該生活得不錯。 Lisa Miller

沒有人知道Nigel被棄原因，以及牠在寒冷的路邊待了多久。但值得慶幸是，經獸醫檢查後，Nigel身體沒有任何受傷的地方，而且很健康情況良好。

灰兔很有魅力，有過千人回應這貼文呢！（Facebook截圖）

現時Nigel已被暫托家庭收留，雖然面對陌生環境，但有着熊公仔的陪伴，牠總是表現得相當鎮定，也許熊公仔就是牠的心靈支柱，有公仔在牠便什麼也不怕。

【點擊圖片看網民在RSPCA領養兔子後，牠們的幸福萌樣】

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RSPCA在Facebook裏分享了Nigel的故事，再次呼籲所有人都不應棄養，養毛孩應是一生一世的事。而網民看到Nigel的萌樣後，均表示有興趣將牠領養回家。另外，更有不少網民分享了他們從RSPCA裏領養回家的兔兔，幸好有RSPCA幫忙，令不少兔兔找到最合適的家呢！

【點擊圖片看另一宗狗狗連同梳化椅一同被棄事件，為何有這麼多人會殘忍棄養】

可以不愛，但請別傷害。美國近日出現一宗棄狗事件，擬似主人在搬家時，將小狗連同梳化與電視機一同棄置路旁。小狗一直不敢離開覓食，怕主人回來找不到，結果瘦得皮包骨。義工到場後，直斥是殘忍的棄狗行為：「他會有報應的！」