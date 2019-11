使用空氣清新機後狗狗認不出主人　狗主急發警告此類精油極危險

新西蘭女子Marianne Whyte,在Facebook裏分享了她的遭遇,並提醒各狗主,在選擇香薰空氣清新機的精油時要極小心,許多人類無害的精油,卻會變成傷害毛孩的毒藥。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

Marianne在FB裏指出,自己在周六很晚才回到家中,平時狗狗會熱情地出來迎接,但這天沒有。當牠靠近狗狗時,更發現狗狗沒法認出自己,行為極之怪異。她猜想極可能是新買回來的香薰空氣清新機所影響,於是把機器關了。

到了周日時,狗狗情況雖然好了些,但仍是有點不太正常。不過Marianne趕着上班,未有及時處理,只是在把狗狗交托到保母手裏時,要他多留意。到中午時,狗狗保母告訴Marianne,整天狗狗都不肯從床底下鑽出來,牠一直是隻活潑開心的狗狗,實在沒法理解為何會變成這樣。

茶樹油中毒

由於極之擔心,Marianne提早放工並帶狗狗去了急症室看獸醫。獸醫明確地表示,香薰空氣清新機裏所使用的茶樹油,導致狗狗有中毒徵兆,幸運的是經檢查後,肝臟未有受到毒素所影響,但要注射皮下水以補充水份清除毒素。

獸醫向Marianne解釋,雖然不少家庭都會使用到精油,但要留心許多精油濃度很高,容易對毛孩產生不良效果,甚至是中毒。除了茶樹油外,一般常會使用到的決明子、丁香、冬青、艾草等香味,雖然能為人類舒緩緊張情緒,但卻對毛孩有害。

有飼養毛孩的家庭,不建議使用下列精油:

Anise (Pimpinella anisum) 茴芹

Birch (Betula) 樺木

Bitter Almond (Prunus dulcis) 苦杏仁

Boldo (Peumus boldus) 波爾多葉

Calamus (Acorus calamus) 菖蒲

Camphor (Cinnamomum camphora) 樟樹

Cassia (Cassia fistula) 桂皮

Chenopodium (Chenopodium album) 白藜

Cloves (Syzygium aromaticum) 丁香

Garlic (Allium sativum) 大蒜

Goosefoot (Chenopodium murale) 藜屬

Horseradish (Armoracia rusticana) 山葵

Hyssop (Hyssopus sp. with the exception of Decumbens) 牛膝草

Juniper (Juniperus sp. with the exception of Juniper Berry) 杜松

Mugwort (Artemisia vulgaris) 艾蒿

Mustard (Brassica juncea) 芥菜

Oregano (Origanum vulgare) 牛至

Pennyroyal (Mentha pulegium) 胡薄荷

Red or White Thyme 紅或白的百里香

Rue (Ruta graveolens) 芸香

Santolina (Santolina chamaecyparissus) 薰衣草棉

Sassafras (Sassafras albidum) 黃樟

Savory (Satureja) 香薄荷

Tansy (Tanacetum vulgare) 艾菊

Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia) 茶樹油

Terebinth (Pistacia palaestina) 松香

Thuja (Thuja occidentalis) 側柏

Wintergreen (Gaultheria procumbens) 冬青

Wormwood (Artemisia absinthium) 苦艾

Yarrow (Achillea millefolium) 西洋蓍