女子山洞旁撿「流浪貓」　獸醫檢查後大驚：這神秘生物不能養

動物BＢ都是極可愛，萌樣令人想帶牠們回家。但如果你帶回家的是獅子BB呢？在阿根廷，有一名女子早前在山洞邊撿到一隻小動物，並帶了回家飼養。沒想到兩個月後，當她把這小動物帶到獸醫處時，才知牠身世絕不簡單。獸醫慎重地表示：「這不能養」。

牠不是貓B這麼簡單！（FB@FARA）

這宗撿到浪貓事件，發生在阿根廷的圖庫曼省（Tucumano）。當時Florencia Lobo正和兄長路經一個山洞口，發現有兩隻小貓B在母貓身旁喵喵叫着，並試圖吸吮奶水。但貓媽媽已身亡，兄妹覺得貓咪可憐，於是便決定帶回家飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓B一雌一雄，但雌的那一隻沒活多久便死去了。而另一隻雄貓B卻存活下來，Florencia更替小貓B取名叫Tito。雖然Florencia已細心照顧Tito近兩個月，但留意到牠後腿的傷遲遲未有痊癒，於是便帶Tito到獸醫診所檢查。

美洲獅近親-細腰貓

沒想到獸醫在檢查Tito後，表示沒法判別出牠是哪類貓咪，更認為牠可能不是貓咪而是野生動物，不適合在家裏飼養。Florencia很擔心Tito的情況，於是把照片電郵給FARA（FUNDACION ARGENTINA DE RESCATE ANIMAL），最終專家的意見是，Tito根本不是貓B，而是美洲獅的近親，細腰貓（Puma yaguarondi）。

撿到獅子！實在不是一件簡單的事。（Facebook截圖）

FARA員工表示，這隻細腰貓Tito，與美洲獅一樣，不適合養在家中作為寵物。而且細腰貓是狩獵能手，魚、小型哺乳動物、爬蟲動物和鳥類，都是主要食物。現時Tito已交由FARA的專業人員照顧，待牠腳傷治療好後，便會放回大自然裏生活。

細腰貓主要分布在墨西哥和中南美洲，體型比一般的家貓大，與美洲獅是近親 （Image by Denis Doukhan from Pixabay）

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【除了有人撿到獅子外，原來台灣也有人撿麂！】

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