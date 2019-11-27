【用完即棄】上水唐狗看守工地13年　肛門腺爆裂地盤負責人懶理

「毛孩守護者」接獲一宗來自上水的求助個案，一頭負責看守工地的唐狗因肛門腺爆裂，傷口惹來大量烏蠅蟲產卵，狀況慘不忍睹。但有關工地的負責人反應冷漠，毫不關心狗狗狀況。

上周，動保機構「毛孩守護者」接獲求助，指上水坑頭村的地盤工地外，有一頭不良於行的狗狗。毛守派員到場協助，發現情況並不如描述般簡單，這頭唐狗的肛門腺爆裂，傷口引來了大量烏蠅蟲產卵，狀甚恐怖。

上水坑頭村的地盤工地外，有一頭不良於行的狗狗。（Facebook@毛孩守護者）

盡忠職守看門 地盤負責人懶理

狗狗花盡畢生，卑微地守護這片工地，毛守幫牠取名為「金門」。Kent表示，金門在上水其中一個工地外，當了整整13年守門犬，每當有陌生人靠近，便會吠叫驅趕，盡忠職守。然而，在金門年老患病時，卻沒有地盤負責人關心其死活。

金門現時並沒生命危險。（Facebook@毛孩守護者）

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數百烏蠅蟲纏身

金門現時臀部有兩個大傷口，因肛門腺爆裂，而無法自行排便，亦因痛楚而寸步難行，惹來過百蒼蠅蟲及蒼蠅。牠的毛髮又長又髒，結成一塊，靠著吃剩飯剩菜及喝污水過活，引致皮膚炎、耳道發炎，及嚴重營養不良。毛守義工為牠噴上殺蟲粉，過百條蟲隨即掉落，並送牠到診所求醫。

毛守發言人Kent引述首先發現金門行動不便的女工指，當她通知地盤負責人，卻遭回應「係咁㗎啦」，該女工於是轉向毛守求助。毛守在帶走金門前，委託該名女士先行通知該地盤，Kent獲告知對方在了解毋須負擔醫藥費後，便同意毛守接手。

獸醫表示，雖然金門的傷口極深，幸好沒生命危險，料對日後排便有輕微影響，現時已完成基本縫合及清創，不久後便可出院。毛守將金門的經歷分享至其專頁後，大批網民立刻踴躍捐輸，望能盡力助金門度過難關。