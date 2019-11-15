【癌狗】老爸與患癌老狗同睡地板　背後原因催人熱淚

能與狗狗一起生活是緣份，一定要好好珍惜。近日有網民分享了一張爸爸與老狗同睡地板的照片，背後原因感動了萬千網民。

爸爸真的很愛狗狗，睡覺時也想陪着牠。（Jam Press）

這則催淚的故事，來自北愛爾蘭。網民Jack Graham在Twitter上，分享了一張感人的相片，當中是他爸爸擁着家中老狗睡在地板上，但背後卻藏窩心原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「半夜我起床上廁所，正要回房間時，留意到爸爸的房門半開着，於是我進入房間，發覺沒人在房內。我下樓梯到客廳時，才留意到爸爸正和家中老狗靠在一起，睡在地板上。我被這一幕感動了，所以拍下了這照片。」

Jack表示，家中17歲的獵狐犬與邊境牧羊犬混種狗Sophie，早前剛被確診患有癌症，大家都知道牠已時日無多，因此很希望多抽時間陪在狗狗身旁。

我很難過，但同時也很開心。我以爸爸為榮，他是真的很愛Sophie，他的舉動令我感到愛意。無可否認，我認為爸爸比我更愛錫Sophie，有時候我甚至認為他愛Sophie比我愛我還要深！ Jack Graham

獸醫表示，由於狗狗年紀老邁，不建議動手術切除：「麻醉藥太危險，而且手術也有風險。現階段對牠最好的做法，是不打擾牠的正常生活，並讓牠感受到更多的愛。」

網民得悉事件後，都被感動到哭了。狗狗是人類忠實的朋友，牠長年陪在主人身邊，從來沒求多餘的回報，只要你給牠吃，給牠溫暖的家，再加上關懷與愛，牠已心滿意足了！

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