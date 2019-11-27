流浪貓鬥氣躲車底　偷聽到人類一句說話　終認命屈服

緣分來到的時候，絕對沒人能阻攔！台灣一名網民日前被浪貓盯上，主動給他一個成為貓奴的機會，豈料遭他婉轉拒絕，浪貓隨即躲起來賭氣還擊。

約兩周前，台灣網民陳先生突然聽到有貓叫聲從車庫傳出，他循著聲音找尋，終在引擎內找到一頭小貓。其後，他將小貓安置好，然後與家人討論著該將小貓送養予誰。小貓偷聽到這句說話後，在翌日上午竟突然消失，並再次躲起來，令陳先生最後改變心意，決定自行收養小貓。

小貓被卡在車子底部。（受訪者提供）

陳先生憶述再發現貓貓時，他當時在引擎內發現小貓並隨即伸手抱起，小貓竟然沒有絲毫反抗，乖巧地躺在他懷裏。他眼見小貓身上並無傷口，於是將小貓暫放在一個大紙箱內。小貓一進紙箱便哀號連連，直至陳先生及家人伸手安撫牠才安靜下來，但當眾人收手後，小貓隨即繼續哭喊，性格嬌嗲。

也許正因小貓躲了起來，牠才能正式加入陳先生的家庭。（受訪者提供）

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當晚陳先生及家人在小貓身旁討論，考慮應將牠送養予誰。翌日，小貓竟跳出甚高的紙箱，消失得無影無蹤。眾人在車庫找了半天，隱約聽見車子底盤傳出沙啞的貓叫聲，但任憑他們出盡罐罐、貓草、逗貓棒等，小貓也依然不出來。最後，他們硬著頭皮向車商借來「千斤頂」，好讓陳先生能爬進車底尋找。幸好，他循著微弱的貓叫聲，伸手將貓貓從車底救出，連鄰居們也不禁大聲歡呼。

小貓當上咖啡店店長

陳先生的父親笑言，小貓肯定是因聽到將要被送走，因此才鬧脾氣躲在車底，更說「我們一定要對這隻貓負責」。於是， 陳先生一家決定收養小貓，更為牠取名「麵嚕」（即汽車品牌Benz台語）。麵嚕現時約兩個月大，不但覓得好歸宿，更在貓奴開的咖啡店當上了店長，從此過上愜意的日子。