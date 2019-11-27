【走失貓】貓貓失蹤536日　一宗交通意外竟令牠重獲新生

如果當初沒替貓咪植入晶片，可能永遠也沒法找回。這個來自美國的人貓重逢故事，再次讓大家知道晶片的重要性。一隻失蹤了536日的貓咪，竟因一宗交通意外，再次與主人重逢。

不要再離開我了！（fb@Mindy Criner）

當生活在美國維珍尼亞的Mindy Criner夫婦，在Peninsula Regional Animal Shelter把貓咪領養回家時，當時這貓咪Cat顯得很害羞，牠在家裏只是靜靜的待在一旁，直到Criner的家人把愛和關心奉獻給牠，令牠有所改變。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然花了一點時間，但Cat總算是適應下來。家中每個成員都喜歡Cat，而Cat毫無疑問也愛這個家。但在去年（2018）5月時，Cat突然在裏消失了。

縱然Criner夫婦已到處派傳單，將貓咪的日常用品放到路口，希望貓咪能靠味道尋到回家之路。夫婦兩人也日夜到街上尋找，但完全沒有消息。

536個日子不好過。（fb截圖）

重生因一場交通意外

一星期過去了，一個月過去了，甚至是一年了，Cat還是不知所蹤。時間快進到今年萬聖節前夕，一通令人意想不到的電話，卻讓Criner夫婦與貓咪重逢。

10月底，一名男子把因交通意外受了輕傷的貓咪，送到動物收容中心尋求治療時，獸醫意外地留意到貓咪有晶片在身。雖然這男子已養了貓咪差不多一年，但一直以為這是流浪貓，從沒想過貓咪身上會有晶片，牠是有主人的。

當收到電話時，我覺得這是沒可能的事。對方指我們可到收容中心，把貓咪接回家。我駕着車，全速前往收容中心，淚水一直在眼眶裏打轉，我只想盡快見到Cat。 Mindy Criner

「沒想過一年多沒見，當我再次看到Cat時，牠正悠閒地吃着零食。然後，牠發現了我，慢慢地一步步靠近，最終用一種非常獨特的聲音向我咆哮。失去了Cat，我的靈魂仿佛失去了一小塊，如今牠回來了，填補了這缺失的小洞。」

在Cat回家後，牠回到熟識的地方，悠然地巡視家中每一個地方。牠與Criner家人逐一碰面。牠安靜的表現，像是從來沒離開過這裏，一切都顯得很自然。

晶片極重要

「我希望透過自己的故事，鼓勵大家為家中毛孩植入晶片，這絕對可以增加尋回的機會！」而事實上，Cat一直以來，就生活在離Criner家不到兩英里的路程，只是兩個街口位置，一個他們曾經每星期都帶貓咪去閒逛3至4次的公園附近。果然是這麼近，那麼遠的距離。沒有晶片的話，他們可能沒法再相遇。

【貓咪走失後再次重逢的事件不時出現，這宗人貓再聚更是相隔5年，一切都是緣份】

「有緣千里能相會」並非只是老生常談，美國一隻黑貓及其飼主恰好印證了這句話。黑貓Sasha於5年前走失，多年來一直音訊全無，連飼主亦早已不抱希望。然而，Sasha卻在日前突然出現，收容所更憑其晶片，成功助牠與飼主重逢。

黑貓Sasha在5年前走失，多年來一直音訊全無。（Facebook@sfhumanesociety）

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