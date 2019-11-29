【都市傳說】動物遇上生雞蛋母性大爆發？　貓奴實測：結局不意外

坊間不少都市傳說，大都只能一笑置之，不能認真看待。例如網上傳聞，當毛孩遇到生雞蛋時，牠會母性大爆發，把蛋好好保護起來。近日網民便用家中主子實測，出來結果並不意外，被指是「意料中事」。

毛孩真的會保護雞蛋？（pixabay.com）

有這麼一個都市傳說，指當毛孩遇到生雞蛋時，牠們本能地知道雞蛋是脆弱的，必須好好保護起來。但事實呢？網民便做了個實測，把生雞蛋交給家中貓咪，當貓咪與雞蛋對峙了2秒，然後毫不猶豫的直接把雞推出桌上。結果，雞蛋當然是破爛掉了，而貓咪也沒大反應，表示一切正常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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喵：老子不是鳥

當網民將影片放到YouTube與大家分享後，對於這個實測的結局，其他網民表示早已猜到。「喵：媽！我是哺乳類呀！」、「喵：老子不是雞！」、「你家的貓是男的」、「如果地球是平的，貓會把一切推入宇宙中」、「貓咪會把任何眼前的東西推開 ，這是不滅的定律」、「這結局沒讓我失望」、 「妳拔我蛋蛋，我破妳蛋蛋」、「貓的任務是保護蛋，對呀！但只要沒有了蛋，那麼就不用保護了（哲學問題）」、「無懸念」、「符合期待」、「多試幾次，今晚可弄蛋包飯」。

在桌子邊沿的東西，貓主子會毫不猶豫，將它推出去！（網上圖片）

另外，也有網民實測了把蛋交給狗狗。不過狗狗的反應很有趣，牠把雞蛋放到嘴裏，然後一縷煙地跑開了。

狗狗的軟嘴巴

早前國外曾興起Dog Egg Challenge的實驗，這測試主要是看家中狗狗是否純種！據悉狗狗祖先，一直以來都是人類在狩獵時的好幫手，牠們會用軟嘴巴（soft mouth）來拾取、保持獵物不被破壞，然後帶回主人身邊。因此越是純種的狗狗，牠天生軟嘴巴的本能會越強。

【貓咪行為往往難以預測，但果有天貓奴才失常呢？貓主子也很迷惑的】

兩歲的貓貓「Marty」來自俄羅斯聖彼得堡，牠的身材如實地反映了牠的貪吃程度。日前，Marty的飼主為了捉弄牠，上演了一場「乾糧放題」的戲碼，但牠的反應卻讓人始料不及。