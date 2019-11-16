【貓籠貓袋】揀錯外出籠隨時走失主子！挑選技巧貓奴必知

一般家庭的貓咪很少有機會外出，通常只有在帶去看病、每年健康檢查或寵物美容時才會需要用到外出籠(袋)，因此很容易忽略了外出籠的重要性，隨便看到喜歡就買了，然而外出籠的選擇卻是相當重要的一個小細節。

文：糖橘子／滔客

市面上的外出籠種類相當多樣化，可概分為硬式外出籠、軟質塑膠籠、軟質提袋、背包型外出袋及推車......等等。在這邊為貓奴隸們整理提供一些挑選購買外出籠時的小技巧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

多樣化的外出籠(袋)，往往讓人很難決定。 （滔客授權使用）

三大要點，決定如何選擇外出籠(袋) （點圖瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

怎麼挑選比較好？

所有外出籠類型中，硬式的籠子裡頭空間是最寬敞的，可以讓貓咪躺著也比較舒服；而布類的外出籠一般都軟軟的，會直接壓在貓身上，空間上就稍微受到限制。後背帶式的外出籠優點在於可以節省力氣，特別是上下樓梯時是相當方便的，但因為底部不夠寬敞、卸下來平放的時候也容易產生重心不穩，同時會讓貓咪不安或緊張。

貓咪體重較重或體型比較大時，推車會比手提式來的更優選；硬式也比軟式來得更好——除了貓咪在空間上較為舒適，人也不會因長時間提著籠子或袋子而手痠提不動，進一步影響貓咪的安全。另外，布類型的外出籠(袋)多半使用拉鍊做為開口，倘若剛好貓咪很會掙扎，一不小心就會打開拉鍊，就要另做加強處理。

各式貓籠比一比（滔客授權使用）

其他外出好幫手：專用牽繩、尿布墊、大毛巾

當貓咪發生瞬間爆衝跑掉，牽繩能在第一時間內控制住。尿布墊可預防在途中憋不住尿時，有尿布墊吸收尿液，這樣貓咪不會弄濕身體，籠(袋)子也不會弄髒。大毛巾可用來遮蓋外出籠，緊張時還可以拿來把貓咪整個包住，若是當天天氣比較冷，還可把毛巾包在外出籠外面，擋風禦寒。回到家裡後毛巾能給貓當睡窩，一但毛巾沾有貓咪的味道，心情上穩定就比較有安全感。

若是碰到長時間車程(比如返鄉)，建議途中不要把貓放出籠子，一旦離開籠子，很可能就很難再回到籠內，同時會增加危險性；如果貓咪個性比較沉穩，能夠控制範圍內，也要加上牽繩再離開籠子。

其他外出好幫手：專用牽繩、尿布墊、大毛巾（Ekaterina Sazonova/Unsplash）

如何讓貓咪愛上外出籠

平常家中空間允許，可把外出籠打開放置在一角，讓貓咪習慣外出籠的存在。有時外出籠也會變成貓咪其中一個窩或臨時興起躲藏的地方。待真正準備要出門時，貓咪不會一看到外出籠就很緊張。長時間沒使用外出籠時，使用前可以先清洗乾淨，順便檢查外出籠是否有故障。

平常習慣外出籠的存在，可大大降低貓咪外出時的恐懼感。（滔客授權使用）

！！注意！！ 大 NG 外出籠

最多新手喜歡購買軟式提籠，因為價格便宜又好取得。但是，軟式提籠的四邊縫隙會被貓頂開，是最容易發生讓貓咪逃脫的狀況，進而造成貓咪發生危險。如果可以避免就儘量不要使用。

前一陣子高雄發生貓咪送到寵物店洗澡時，剛好在店內逃出籠子的瞬間就碰到大型犬而被咬傷，後來重傷不治而死亡的悲劇。從錄影畫面中可以明顯看出使用的就是陽春型軟式提籠；也有貓咪在機車運送途中，跳出籠子而被車子撞死或貓咪因此失蹤的案例，皆因在外出籠的選擇上沒有多加考量的關係。

陽春型軟式提籠是最容易讓貓咪逃脫成功的一款。（滔客授權使用）

毛孩子總是讓人有意想不到的絕妙驚奇，平常若沒有多留心也很難發現，若是碰到遇到古靈精怪的貓咪，即使有萬全準備，也會有失策的時候。

如果知道自己的貓咪身懷絕技會開門，就快點換一款不會被打開的外出籠吧。 (笑~)

【本文獲「滔客」授權轉載。】