比特犬原來是表情大師！　拍照露出古怪樣子惹網民爆笑

狗狗有着豐富的情感，喜怒哀樂總是自然地呈現在臉上。早前有美國狗主發布了一張極可愛的狗狗照片，隨即引起不少網民回應，指狗狗可愛極了。

生活在美國的Mckayla Nelson育有兩個兒子，今年她更領養了一隻1歲半的比特犬Gus，從此家中變得更加熱鬧。狗狗與家中兩個兒子瞬間成為好兄弟，每天都出相入對，經常發出開心的笑聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「Gus是隻迷人可愛的比特犬，在遇到牠的那一刻，我的心已被牠偷走了。而家中兩個兒子，也非常疼愛Gus。現在的Gus，就像是我家第3個孩子般。」Gus每天最開心的事，就是到庭院裏曬太陽，當然是拉着孩子們在一起。

「Gus是隻很想引人注意的狗狗，每當我把牠關在屋子裏，而牠又想出來時，就會把臉緊貼到透門玻璃門前，露出一排牙齒，眼神空洞，總之就是古怪到不得了。

另一次，我本來想替小兒子影張獨照，沒想到被Gus留意到了。牠突然出現在玻璃門後，用舌頭舔着玻璃門，破壞了我的影相計畫，但出來效果相當有趣，我當場大笑。」Nelson拍下Gus的古怪樣子，並發放到Facebook社交平台與網民分享。

網民看到狗狗傻樣後，紛紛留言大讚Gus可愛。「牠很可憐，帶牠去散步吧！」、「可愛極了」、「很有喜感的狗狗」、「牠是表情大師」、「我家狗狗也是表情多多」、「為何牠會喜歡貼在玻璃門」。

希望每個家庭都能和我們一樣，享受着狗狗獨有的個性，以及牠為家人所帶來的歡樂。當你把狗狗對待成家人般，一樣尊重與愛護時，不管牠們是什麼品種，都是同樣可愛，是我們生命中最好的伙伴。 Mckayla Nelson

【比特犬這麼可愛，牠們的故事當然有很多。另一隻比特犬，最愛就是白天跑去和隔居狗狗玩，但最近牠卻晚上失蹤幾小時，原因竟然是？】

如果你發現家中狗狗每晚都會消失幾小時，是否也十分擔心呢？澳洲有主人便面對此問題，正當徬徨不知所措時，鄰居卻傳來了一張狗狗照片，令主人放下心頭大石，也得知了狗狗的大秘密。