狗狗被瀝青黏着　僅剩眼球能動　義工救起結局超感動

印度近日發生一宗流浪狗誤闖垃圾堆並踩到瀝青意外，狗B們全身被瀝青黏着動彈不得。幸好義工及時將狗B救出，經過多天細心清理身體後，狗B終回復活潑模樣，更與媽媽重聚。

可憐的流浪狗B，全身都是瀝青。（Animal Aid Unlimited）

印度動保組織Animal Aid Unlimited早前在Facebook與IG裏發佈影片與相片，表示他們在11月中時接到救助消息，有人發現垃圾埋裏，有4隻狗B被瀝青黏着，當中夾雜着樹葉、泥石和塑膠等雜物，令狗狗沒法正常活動，僅剩眼球可動，幾乎沒命，部分狗狗一直在低聲哭泣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，義工如何救狗B，以及替牠們清洗身體】

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義工到場後小心翼翼地將狗B抱起，由於被厚重的瀝青壓着，狗狗連呼吸也顯得困難。在帶回動保中心後，義工嘗試用清水洗滌狗狗，但瀝青已緊黏着身體，沒法即時沖洗走。

3天才清理乾淨

於是義工要耐心地先把黏著的沙石取走，然後再用油及洗澡液來慢慢地把瀝青除去。最終花了差不多3天的時間，才徹底將瀝青除去。

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經過努力清洗與愛心照顧，4狗B總算呈現回原來毛色，身體也康復得很快。義工們替狗B命名為為Jessi、Jeena、Peanut和Priya，希望牠們能健康快樂成長。

在拯救狗B時，義工認為牠們的媽媽應該也在附近，不過當天沒有找到。但義工們沒有放棄，第二天再回到垃圾堆附近尋找，終於找到4狗B的媽媽，並將牠一拼接到中心照顧。網民得悉事件後，都大讚義工有愛心，狗B們很可愛，大家都感動了！