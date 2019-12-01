謎之生物「西三趾石龍子」登場　網民驚訝：畫蛇添足真有其物？

或許不是許多人認識西三趾石龍子，但簡單來說，牠是一種像蛇不是蛇，歸類在石龍子科的蜥蜴。對於喜歡爬蟲類動物的人，牠應該算得上可愛吧？

喜歡爬行類動物的人，對蛇或蜥蜴都情有獨鍾，但大家認識西三趾石龍子（Chalcides Striatus）嗎？牠是一種極像蛇，但又歸類在蜥蜴範疇裏的生物。由於牠有已退化的四肢，在移動時極有趣，尤其是西三趾石龍子BB。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前有日本網民在Twitter上分享了多張西三趾石龍子的相片，隨即引起不少回響。許多網民都是第一次看到西三趾石龍子，更直言這是「畫蛇添足」的真實版。

【點擊圖片齊來看看西三趾石龍子有多萌多可愛】

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西三趾石龍子（Chalcides striatus）屬於石龍子科的蜥蜴，牠們主要吃蝗蟲、蟋蟀維生，是肉食性動物。一般常出沒在意大利、法國、西班牙、葡萄牙等歐洲地區，也有在澳洲出現，在亞洲並不常見！ 由於牠的四肢在進化過程中已退化，因此這些腳只是裝飾，沒實際作用，在移動時會與蛇相似，以蜿蜒式用腹鱗及肌肉的縮放產生移動力。 更神奇的，牠是地球上少數幾種「雙生殖」物種之一，即是在同一胎懷孕中，既卵生、又可以是胎生。（Science Daily）

你喜歡西三趾石龍子嗎？牠很喜歡被人類觸摸，爬到手背後，還會為了體溫不願意下來！

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西三趾石龍子對很多人來說是極有吸引力，更有繪畫師拿牠來作畫，衍生出不少極療癒的插畫呢！

(twitter@matsuorca524)

既然世上真的有這種「畫蛇添足」的生物，這也引發網民創意，把蛇加上手腳，嘗試讓蛇扮作西三趾石龍子？

創意網民為這生物改了不少圖，放大圖片看笑過夠