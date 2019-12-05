貓咪離世主人梯間狂哭　喵化作這東西回來　主人堅強稱：我頂得住

寵物離世後，雖然牠們的肉體無法再陪伴我們，但牠們可能仍會以別的方式守護著我們。一頭名叫「天天」的貓咪早前去世，在牠離去當晚，一隻蝴蝶突然飛到其飼主身上，讓飼主淚流不止。

一頭3歲多的貓貓突然病逝，正當飼主阿聰躲在梯間借酒澆愁時，一隻蝴蝶突然停駐在他的大腿，數分鐘也不離開，令她不禁悲從中來：「我諗係隻貓返黎睇我。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「天天」上月尾病逝。（受訪者提供）

貓咪「天天」的飼主本來並非阿聰，而是其妹妹。約半年前，因其妹養了第二隻貓，遂將天天交予他們父親照顧。阿聰原本只負責餵食及剪指甲等簡單護理，與天天的感情並稱不上深厚。然而，家人突然提出將天天送養，令阿聰下定決心要照顧好天天，人貓間的羈絆油然而生。

天天入院3天後病逝

可惜好景不常，天天在一個月後突然拒絕進食，以及吐出綠色水。獸醫指牠患有脂肪肝，情況不太樂觀，生存機率僅得50%。阿聰大感愕然，無力感隨即襲來，「盡全力咁救啦，做到咩咪做咩。」天天入院短短3天後，獸醫便指牠可能出現併發症，及後在11月尾病逝。

貓咪「天天」的飼主本來並非阿聰，而是其妹妹。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼天天離世當晚的這幕令阿聰淚崩，點擊相片放大看▼▼▼▼▼

天天離世當晚，阿聰不忍留在充滿天天生活足跡的屋內，於是走到梯間賣醉。在他傷心落淚之際，一隻蝴蝶突然飛來，更佇立在其大腿整整數分鐘，令他認定是天天的化身，眼淚更止不住地掉下。當時他對蝴蝶說，「我頂得住，要翻入屋啦。」蝴蝶仿似聽懂他的說話般，隨即飛走。

阿聰其後將經歷與網民分享，發文寫道：「肥貓RIP，快啲投胎，唔好再返嚟睇我，頂得住」，感動經歷惹哭網民，不少人紛紛留言祝福阿聰，及對天天離世表示哀悼。

▼▼▼一頭魔天使去世後，亦以獨特方式回來探望飼主▼▼▼