見女兒臉上肉瘤即激動流淚　深信是離世老狗遵守約定：你回來了！

大家相信有前世今生嗎？ 台灣有位狗主在愛犬離世前，跟牠約定下輩子要投胎成為她的子女，結果牠真的回來了！狗主兩年後誕下女兒，其臉上竟然長有狗狗獨有的特徵......

女兒臉上竟然有一顆肉瘤。（台灣東森新聞）

居住在台灣的陳小姐，以前養了隻混種犬「辛蒂」。在2015年，辛蒂年屆11歲，在牠離世前，陳小姐叮囑牠千萬要投胎成為她的小孩。兩年後，她誕下了女兒，她看見女兒臉上有顆「小肉瘤」立即淚流滿臉......

她的愛犬辛蒂。（台灣東森新聞）

與狗約定再續前緣

正當大家以為她擔心女兒破相而痛哭，她卻說出這句話：「我知道辛蒂又回來了！」原來女兒臉上的小肉瘤，跟辛蒂脖子上的小肉瘤一模一樣！在辛蒂離開時，她曾經撫摸牠，在牠的耳邊輕聲說著，「來當我的孩子吧，你留個記號，我一定認得你。」

她跟辛蒂約定，要牠下輩子成為她的孩子，讓她能繼續照顧牠！她原本已經育有一名孩子，沒打算再度懷孕，卻為了遵守與辛蒂的約定，嘗試人工受孕，結果成功懷上女兒。當她看到女兒臉上的肉瘤更激動流淚，而家人亦馬上聯想到辛蒂。

原來牠的脖子同樣長了顆小肉瘤。（台灣東森新聞）

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雖然小肉瘤在女兒6個月大時，已經透過手術切除掉。現在已經完全看不到半點痕跡，不過她絕對不會忘記對辛蒂的約定，這輩子會繼續愛護她。