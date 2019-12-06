寵物店稱毛孩牽繩就能進來吧　寵主即帶720kg巨獸踢館

寵物友善商店近年開始在外國普及，只要寵物在飼主妥善管理下，不影響到其他客人，都可以一同進店購物。 美國早前有家寵物店便表明，只要寵物有牽繩，就可以跟著主人一起購物。結果，有飼主帶了一隻重達1600磅（約720kg）的「寵物」到場。

Oliver是隻重達1600磅的安哥拉長角牛。（facebook圖片：Vincent Browning）

「歡迎所有牽上繩的寵物內進。」美國一家寵物用品店推行寵物友善政策，只要寵物繫上牽繩，就可以跟隨主人一起進店購物。這家政策吸引了一位寵主牽著他的重達1600磅的「寵物」Oliver上門拜訪。

Oliver是一隻安哥拉長角牛，這種牛原產於非洲，是當地最古老的牛種之一，牠的擁有一對長達2.2米的長角，體重可達700公斤以上。Oliver同樣有一對超大的長角，當大家以為牠的長角會撞上店門時，牠巧妙地擺一擺頭，就輕易越過店門走進店裏。原以為寵物店會把Oliver拒於門外，不過員工不單歡迎牠，寵主及後表示：「員工還跟牠拍照、撫摸牠。」

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寵主原本打算帶Oliver上門「踢館」，結果店舖員工卻異常歡迎牠，令他大跌眼鏡。他把這個踢館經歷上載到facebook，結果獲得超過1萬2千個轉發，8千多位網民按讚，部分留言讚Oliver「非常酷」、「很漂亮」，部分留言亦欣賞寵物店服務精神。

早前網上瘋傳一隻巨貓照片，牠重達319公斤，體型巨大。從相片和影片中卻能看到，牠是一隻很親近人的動物。不過這巨貓不是貓咪，而是一隻獅虎，但牠喜歡討摸，以及相當親人，深受網民喜歡。

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俗語有云：「初生之犢不畏虎」，但原來不止初生之犢，連俄羅斯人也不畏虎！俄羅斯一名男子帶著一頭孟加拉虎寵物，到洗手間喝水，站在廁所內的清潔工看到老虎後不但沒有退縮，竟然還如常清潔，令旁人目瞪口呆。

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