【大貓悲歌】319kg大貓每天撒嬌討摸　網民知道牠身世後心痛

再一次證明，貓科動物都愛討摸。 近日網上瘋傳一隻巨貓照片，牠重達319公斤，體型巨大。從相片和影片中卻能看到，牠是一隻很親近人的動物。不過這巨貓不是貓咪，而是一隻獅虎，但牠喜歡討摸，以及相當親人，深受網民喜歡。

Apollo實在是一隻很巨大的大貓。（instagram@kodyantle）

一隻5歲半的巨型貓咪近日成為熱話，其實牠是一隻獅虎名為Apollo，生活在美國南卡羅萊納州（State of South Carolina）的Myrtle Beach Safari裏。由於身型巨大，因此需要派保育人員悉心去照顧，牠甚至無法靠自己的力量在大自然中生存下來，因此，網民傷感地指這是「貪婪人類所製造出來的悲劇」。

【點擊圖片看這隻巨萌大貓的真面目，就是可愛】

保育人士Kody Antle（右）與生態學者Mike Holston（左），一同與Apollo合照。（instagram@kodyantle）

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強行混種的悲歌

獅虎（Liger）是雄獅和雌虎雜交的後代，在正常的大自然環境下，是不會出現。由於獅子與老虎「控制體型」的遺傳因子，分別存在於母獅與公虎的基因中，因此獅虎缺乏控制體型的基因，令牠天生便比獅子或老虎都要大得多，甚至隨著年齡增長，體型會大得令牠無法負荷。

網民質疑為何兩個保育人士沒有宣傳獅虎的出現是不正常的訊息。（youtube@THE REAL TARZANN）

全球的獅虎數量不多，由於遺傳基因不健全，因此存活率很低，而且大多體質孱弱。事實上，在大自然中，獅子與老虎的棲身地本來便並不重疊，雖然是同科（貓科）同屬（豹屬）的動物，但並不會自然交配產下後代。目前的獅虎或虎獅，都是人類強行圈養，出於好奇或利益，而刻意培育出來。

獅虎身型雖然很大，但個性卻像貓咪。（youtube@THE REAL TARZANN）

Apollo出生在2013年的12月，同胎還有3兄弟，是世界上第一胎「白獅虎」，當時引起國際關注。Apollo排行最小，模樣極之可愛。據Guinness World Records紀載，目前全球最大的貓科動物，是一隻叫Hercules的獅虎，體重達408公斤，但Apollo不久將來便可能超過。據悉獅虎每天要吃掉約9公斤的牛肉或雞肉，才能維生。

照片在IG裏發布後，不少網民留言大讚「多麼美麗的生物啊」、「這是現實生活裏的『獅子王』」、「大貓真可愛」。不過，也有網民理性地了解獅虎的由來，並提出「為人類的行為感到噁心」、「牠連正常呼吸都顯得困難，影片裏沒走幾步已氣喘吁吁」、「人類真的太過份了」。

更令人百感交雜的，是IG裏除了有保育人士Kody Antle外，還有生態學者Mike Holston一起遛獅虎的相片。網民認為他們都動物保育人士，面對獅虎時理應帶出「不應再讓人類作出如此愚蠢行為」的訊息，但他們卻是從容悠閑散步，真的很荒謬諷刺。

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