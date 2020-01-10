相伴15年愛貓無預警去世　主人隔日見貓砂盆「遺留心意」感動落淚

你永遠在我心上，沒有誰可以取代！住在台灣三重的王小姐和愛貓「麻糬」長伴15年，在她心中主子早已不是寵物，更像是「家人」的存在。但於11月麻糬無預警離開，正當王小姐整理遺物之際，看到了牠默默留下的「心意」後，強忍的淚水再也止不住，就此潰堤。

麻糬在2004年被王小姐領養，是個調皮又愛撒嬌的孩子，不但半夜喜歡喵叫要人陪吃宵夜，早上還會準時起床，等待奴才刷牙洗臉。在家十分受寵的牠常在家人繁忙之際故意當「路霸」，但卻能仔細感受到家人的心情，時時陪伴在側，看到牠用心享受著生命的模樣，總使王小姐會心一笑。

麻糬在2004年被王小姐領養，是個調皮又愛撒嬌的孩子。（ETtoday提供，圖／飼主王小姐授權）

興許是貓兒子有著凍齡的外表，加上身體未曾生過大病，讓王小姐一度天真認為能和牠長久相伴，但這樣的美夢卻突然宣告結束，「沒想到牠竟然選擇無預警地離開，後來醫生研判是年紀大了，有心臟疾病才如此。家裡少了牠的存在頓時變得好安靜，仔細繞過每一個角落，都能聯想到關於牠的回憶，才知道這些年、這些短暫的片刻對我來說有多麼重要。」

愛貓「麻糬」用特別的方式表達自己內心的愛。（ETtoday提供，圖／飼主王小姐授權）

貓兒子離開的隔天早晨，王小姐決定重新振作，抽空仔細地整理牠的遺物。清理砂盆時，王小姐發現裡頭還有尚未鏟起的排泄物，她當下苦笑一番，熟練地拿起鏟子一把撈起，卻挖出一顆已變成「心型」的硬塊，瞬間眼淚簌簌流下，「儘管這樣的事純屬巧合，但多年來麻糬是個木訥的孩子，或許牠不想就此不告而別，才用這樣的方式表達內心的愛。」

麻糬寶貝的離開讓人心痛，但王小姐決定將牠給的「愛」深埋心中。（ETtoday提供，圖／飼主王小姐授權）

看到貓兒子遺留的愛，王小姐決定繼續任性地想念有牠在的每分、每秒，希望某天牠還能以其他形式回到身邊。網友們看到王小姐分享的心靈日記後，紛紛留言，「牠看到會很開心的」、「因為有愛，才能真正體會這種的不捨與心繫思念」、「以後會在天堂重逢」、「牠一定能感受到你們的愛」、「時間會治療一切，希望您好好的」、「兒子會在天上保佑妳的」、「麻糬一定是去當快樂的小天使了」。

飼主同時也要向大家呼籲：世界上許多毛孩自始至終等不到一個屬於牠們的家，請不吝嗇地給予牠們機會，以領養代替購買！

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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