貓貓在家只愛搗蛋？主人開監視器嚇呆　發現時牠竟然在…

無論你多晚回家...總有個小傻瓜在家裡等著你！台灣新北市板橋區一隻可愛的萌貓「海豚」，牠平常很調皮，喜歡咬人還有亂尿尿！這天飼主郭安琪偷偷開監視器，想看屁貓是不是又在做壞事，結果看見牠竟然「坐在門口傻傻等」，等待自己回家的樣子令她相當感動，直呼「沒事裝這個虐心幹嘛啦」。

愛耍壞、惹人生氣的海豚，內心還是擁有「滿滿的媽媽」。飼主郭安琪說，「很心疼也捨不得...沒想到這隻貓平常這麼壞，心裡還是有我的。牠也知道我出門了，不在牠身邊。看到牠在門口傻等的畫面，當場害我在捷運上噴淚，路人應該都覺得我是瘋子吧...。」；事後媽媽忙完，立刻手刀衝回家，奉上主子最愛的肉泥表示感謝。

海豚是飼主郭安琪在2017年撿到，當時牠在市場流浪，躲在一個攤販架子底下，只見牠瘦瘦小小，全身髒兮兮，還布滿整身的跳蚤。飼主郭安琪與室友見狀，趕緊買罐頭給牠溫飽，沒想到海豚很親人，自己「聞香」靠過來開吃。郭安琪說，「那邊靠近馬路，車子很多很不安全，也很怕牠遇到變態！」於是與室友將牠帶回家安頓，之後再替牠找新主人。

當時海豚在市場流浪的樣子。（ETtoday提供，圖／網友郭安琪授權）

飼主郭安琪表示，「那一年我父親過世，有一隻貓也跟著當天使去了，心情是很低落...原本沒有想再養貓，覺得離別實在太傷痛。」；後來海豚太皮，亂尿尿和咬人，沒人敢領養，再加上那時牠重感冒，因此停止一切的送養計劃。郭安琪陪伴海豚治療1個多月，逐漸培養出感情，想說「不如就自己養吧」！

面對海豚的亂尿尿攻擊，郭安琪笑說，「養貓本來就是修身養性用，尿完後就默默整理乾淨，頂多就唸唸牠而已。」同時也提到，「醫生說海豚可能覺得好玩才尿，不是生病才尿。」幸好隨著海豚越長越大，這種情況逐漸減少。

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