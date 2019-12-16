【貓奴必學】貓咪10種叫聲揭秘　讀懂主子的命令是什麼（中）

在《【貓奴必學】貓咪10種叫聲揭秘 讀懂主子的命令是什麼（上）》中提到，其實讀懂貓咪的喵言喵語並不難。一點點經驗、一點點小知識加上一些創意和想像力，你也可以搞懂貓咪到底在「喵～」什麼。

文中我們也解釋了貓咪為什麼會『喵』、喵聲辨識度等重點，也提到貓咪有十大叫聲，進而解析了前兩種叫聲代表的意思。現在，就讓我們繼續來了解剩下這八種叫聲背後代表的含義吧！ 文：墨汁／滔客

點圖看貓咪「十大叫聲」解析▼▼▼

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17 + 16 + 15

貓咪（unsplash／the lucky neko）

貓咪「十大叫聲」解析

跟貓咪相處久了，你大概可以聽到這十種非常不同的叫聲：

1. 喵～凹 （中長聲） 2. 喵、秒 （短聲） 3. 喵 （嘴形、無聲） 4. 呼、切 （嘆氣） 5. 嘶～ （張嘴露牙） 6. 喵嗚嗚 （長聲） 7. 凹！！ （尖銳大叫） 8. 哼！ （鼻子吐氣聲） 9. 唔～ （短聲） 10. 吱吱吱吱、咔咔咔咔、咩咩咩咩 （短暫急促）

相關文章：【貓奴必學】貓咪10種叫聲揭秘 讀懂主子的命令是什麼（上）

（三）喵狀的嘴形、無聲：好像要發出喵聲，但是卻是只有嘴形的氣音

通常剛出生不久的小貓比較喜歡用這樣的方式與媽媽溝通。因為貓咪的耳朵非常靈敏，能聽見人類聽不見「超音波」（高周波數），所以主人看起來好像貓咪在無聲的喵，其實貓咪是以為人類媽媽也聽得到牠的超音波，才用這種高頻的方式發出聲波。所以當貓咪張嘴對你發出氣音的時候，牠是把你當作母貓了！一定要好好聽牠說話，觀察牠有什麼需求，像媽媽一樣給牠愛喔～

小提醒：看到小貓無聲的叫，媽媽可能在附近！

超音波是小貓在發生危險的時候的「警報器」，像是與貓媽媽走失的時候，小貓咪也會發出（聽似）無聲的超音波讓媽咪能夠找到牠。如果你在路上看到小貓身邊沒有貓媽媽，但是牠張嘴發出無聲的叫聲的話，貓媽媽可能還在附近，而牠正在呼喚媽媽。這時候，請你千萬不要動手摸或是碰小貓哦！只要在遠方默默地觀察一下，若是兩三個小時貓媽媽都沒有回家，小貓開始大叫出聲，而你又有能力可以援救牠的話，再出手相救帶牠去動物醫院檢查。若是你摸了小貓，貓媽媽回來聞到不是自己小貓的味道，很可能會拋棄小貓的。

貓咪的耳朵非常靈敏，能聽見人類聽不見「超音波」（unsplash／kim-davies）

（四）呼—、切 — 的中長音：從鼻子發出如嘆氣般的聲音

其實貓咪跟人類一樣，是會嘆氣的喔！比較特別的是，人類是由嘴巴發出嘆氣的聲音，而貓咪是由鼻子大呼一口氣來嘆氣。不過不用擔心貓咪是不是有心事，貓咪的嘆氣跟煩惱沒有太大的關係，而是為了要舒緩緊張的氣氛。就像是人類在集中精神的時候會屏氣凝神一樣，貓咪在氣氛緊張的時候呼吸也會受影響，而當最後終於鬆了口氣、警報解除的時候，就會吐一口氣。不過，如果主人你每次一出現，或是做了特定動作，貓咪就會發出「呼——」這樣的嘆氣的時候，就要檢討一下了，可能你做的那個動作對貓咪產生威脅或是造成貓咪緊張，下次可要盡量避免喔！

小提醒：貓咪打鼾可能與健康狀況有關！

雖然貓咪的臉型較人類為扁，這樣鼻子構造就算健康的貓咪，也本來就較易打鼾，但是如果平時不會打鼾的貓咪突然開始打鼾了，主人可要特別注意，這可能是貓咪氣管有一些狀況發生了，一定要記得帶貓咪去看醫生喔！

貓咪的嘆氣跟煩惱沒有太大的關係，而是為了要舒緩緊張的氣氛。（unsplash／the-lucky-neko）

（五）嘶～ 的大聲叫：配上長嘴露牙的尖銳聲音

這樣的叫聲是貓咪保護自己的本能，就算是剛出生的小貓也會發出這樣的叫聲，意思是「我要生氣嘍！」、「我會咬你、抓你哦！」和「不要靠近，不然別怪我無情的無影腳喔！」......等恐嚇對方的意思，希望對方能被自己的叫聲給嚇退，不再接近自己。通常這種時候貓咪會變得張牙舞爪，不但牙齒露出，平時可愛的臉也會變成兇惡。如果這是對主人發出的叫聲，請主人不要理牠，讓牠一個人平靜一下、平復情緒，這時千萬不要動手抓牠，牠已經「口頭」告訴你再不停止牠就要攻擊你了，實在沒有必要讓貓咪抓狂、自己受傷。

嘶～ 的大聲叫意思是「我要生氣嘍！」（unsplash／atthew-larkin）

（六）喵—嗚—的長聲：充滿緊張感的拉長音吼叫聲

這個是第五種「斯～」的大叫聲的加強版，當貓咪發出「斯～」的長聲並呲牙裂嘴還無法嚇退敵人的時候，下一步貓咪就會發出最後通牒「喵——嗚——」的大吼長聲，告訴敵人「你確定要打架嗎？」、「真的要開打嘍！！」。這種吼叫聲會忽高忽低，但是聲音拉得很長也很大聲，除非另一方不再瞪視著自己，不然貓咪不會停止這種恐嚇式的叫聲。如果貓咪對主人發出這種聲音，代表牠已經被逼到無退路了，主人應該趕快移開眼神不要盯著貓咪，因為四目交接、盯著貓咪在貓界來說是持續挑釁的意思，主人並應該趕快離開現場，讓貓咪解除警報，平復情緒。

喵—嗚—的長聲忽高忽低，但是聲音拉得很長也很大聲，除非另一方不再瞪視著自己，不然貓咪不會停止這種恐嚇式的叫聲。（unsplash@erik-witsoe）

（七）凹！！啊！！的短聲：受傷或是疼痛時的尖銳大叫

貓咪打架時若是受傷、疼痛時都會發出這種聲音，經由這種刺耳的大叫聲讓敵人停止傷害牠。當人類不小心踩到牠的尾巴的時候，貓咪也會發出這樣的叫聲，代表「我好痛」、「停止！」或是「啊～～」的尖叫。因為貓咪這樣大叫讓人一定會知道牠很痛，所以可以讓尾巴或是身體不受到更嚴重的傷害。主人若是聽到這種聲音，一定要趕緊處理，如果是兩隻貓咪在打架，可能有一方受傷了，可以趕快拿長竿將貓分開，或是用巨大聲響讓兩隻貓咪嚇一跳停止打架，並在雙方冷靜之後，一定要仔細檢查兩隻貓咪是否有傷口、跛腳、或是其他嚴重的傷害，及是否需要帶去獸醫院包紮處理。

母貓跟公貓交配結束時，也會發出這種大叫聲，因為公貓的陰莖上有刺，拔出時母貓會非常疼痛，所以會發出這種尖叫聲。若是家裡附近貓咪常發出這樣的叫聲，請大家主動盡快尋找附近TNR團體幫忙誘捕並結紮，貓咪就比較不會再發出擾鄰的大叫聲了。有些人不知如何處理惱人的貓叫聲，只想到打電話叫清潔隊來處理，這樣等於葬送貓咪的生命，一樣是一通電話，舉手之勞，一條寶貴的生命就得以維持。我們無法控制其他人的行為，但是可以因為自己主動尋求協助，而拯救許多生命，讓人類和動物和平共處。

小提醒：經由大叫聲學習拿捏力道

當小貓咪互相打鬧或玩的時候，會不小心把對方弄痛，對方就會發出這樣的尖叫聲。這時攻擊的小貓就會知道這樣同伴會痛，而學習如何控制自己的力道。所以家裡若是只有一隻貓咪，在貓咪在小的時候，就要訓練牠，當牠啃咬你的手、腳或是抓傷主人的時候，主人可以誇張的大叫「啊！痛！」或是「啊！NO！」，這樣貓咪才有機會學習拿捏力道，長大後就比較不會有抓傷或是啃咬主人的惱人習慣。

當小貓咪互相打鬧或玩的時候，會不小心把對方弄痛，對方就會發出這樣的尖叫聲。（unsplash@zetong-li）

小提醒：多跟貓咪說話，貓咪也會有所回應的

家貓時常把人類當成貓媽媽，所以主人從小常常跟貓咪說話的話，貓咪也會習慣有所回應。雖然貓咪不懂你跟牠講的所有天南地北的話題，但是，貓咪聽到媽媽在跟牠說話，也會熱情的回應，就像是母貓對著小貓喵喵的時候，小貓也會感受到母貓的關心和疼愛，也會開心的喵喵喵回去喔！當然，當貓咪對著你喵喵的時候，請你也熱情的給個回應吧！

例如，如果主人在廚房，貓咪對著你喵，你可以回應「等一下才吃飯喔！」，或是貓咪在客廳對著你喵，你也可以利用想像力，回應「對啊！今天天氣真好！」，並注意口氣要跟內容相符。主人的回應會讓貓咪感受到主人了解自己在跟主人溝通，貓咪是可以理解你的語氣的，也會因此感受到母愛。

所以，有空多跟貓咪聊聊今天發生的事情吧！讓牠熱情的喵喵回應，為彼此的感情加溫。

多跟貓咪說話，貓咪也會有所回應的（unsplash@elvira-visser）

小提醒：別吵架啦！貓咪也來勸架了？

不知你是否有過這樣的經驗：兩個人在吵架、咆哮大吼的時候，貓咪突然「喵——喵喵」的一同加入戰局，然後你們發現了，就停止吵架看著貓咪。有些人認為，貓咪是在勸架。雖然這個想法很可愛，也有部分道理，但是其實貓咪是因為害怕吵架的大聲音量和緊張的氣氛使牠感到不舒適，才會喵喵大叫。而牠一叫，人類被打斷把注意力放到貓咪身上，停止了爭吵，貓咪很可能就記得了這個聯想：緊張、吵鬧 >> 貓咪大聲叫 >> 吵鬧緊張氣氛停止。下次人類再吵架時，牠就會再度加入戰局，好像再說：「不要再吵啦，地球人！我耳朵好痛！」這類勸架的話。

不過，為了貓咪的情緒及健康著想，主人們，還是盡量不要吵架吧～

其實貓咪是因為害怕吵架的大聲音量和緊張的氣氛使牠感到不舒適，才會喵喵大叫。（unsplash／priscilla-du-preez）

【本文獲「滔客」授權轉載。】