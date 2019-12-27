逛超市變「選婿」大會　爸爸為拉布拉多犬女兒覓巨型丈夫

很多寵主也會把毛孩當成親生子女，無時無刻也會記掛著牠們，即使在買菜時也不例外。一位男飼主日前在逛超級市場時，看到一隻巨型毛公仔就隨即聯想到愛犬，竟順道挑了一隻巨型毛公仔回家送給牠，溫暖的舉動讓一旁的妻子也大嘆羨慕。

早前，台灣一位男飼主在逛超級市場時，看到一堆巨型毛公仔，竟心血來潮當場挑選一隻巨型毛公仔作「女婿」，將它帶回家給愛犬作伴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多犬「Q妹」突然多了一位「丈夫」。（Facebook@拉布拉多搗忙犬q妹）

拉布拉多犬「Q妹」的飼主日前到超級市場閒逛，豈料男飼主突然看上了一隻28吋的巨型狐狸毛公仔，說要買回家給Q妹。從照片中可見，男飼主一臉認真地仔細端詳毛公仔的外貌，嚴肅的表情彷彿在選女婿般。男飼主確認滿意後，便帶著它結帳，在排隊期間還細心地扶著它的腰間。

其實Q妹還有一位「前夫」，它也是出自這間超級市場的巨型毛公仔，其造型是一頭恐龍。（Facebook@拉布拉多搗忙犬q妹）

▼▼▼▼▼點擊放大看爸爸「選女婿」的過程▼▼▼▼▼

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一旁的女飼主將「選婿」過程拍下，發文大嘆羨慕，開玩笑地抱怨道：「撿屎的20年没收過聖誕節禮物。」她亦幽默地寫道：「別人是挑給小孩玩，阿爸（丈夫）也是挑給女兒玩，只是……我們家的女兒跟別人家的不一樣，她的毛多了點。」

回到家後，Q妹甫看到巨型公仔時有點訝異，但很快就和它混熟，露出燦爛的笑容，似乎對這位「夫婿」十分滿意。網民們看到男飼主為Q妹「選婿」的照片後，紛紛留言大讚他愛女心切，行為窩心。

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