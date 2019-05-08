看不過眼人類太弱　拉布拉多出手玩層層疊　網民：自愧不如

當你與朋友們聚在一起玩樂時，家中狗狗有沒有參與的機會呢？ 這隻聰明的拉布拉多小狗，在派對裡似乎不甘寂寞，主動玩起層層疊來。大家都沒有猜想到，第一次玩層層疊的狗狗，竟能輕易地把底層的木塊拿出，在場所有人隨即熱烈鼓掌。當影片發布到網絡平台上後，更引起不少狗主爭相與狗狗互動，想知家中狗狗是否也是層層疊高手。

我是層層疊高手！（instagram@missremingtonbear）

這隻懂得玩層層疊的狗狗，來自美國加州洛杉磯，牠的名字叫Remy。主人Ashley Agapiou稱Remy非常乖巧，是隻現在只有5個多月大的拉布拉多小女生。據悉影片拍攝在3月份時，當時一伙人正在開派對，大家都專注看電視裡的籃球賽事，沒有人理睬狗狗。

派對裡沒人理會狗狗，但牠懂得自找樂趣。（instagram@missremingtonbear）

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雖然沒有人和牠玩，但聰明的Remy懂得自行尋找樂趣。牠看著層層疊木塔，然後小心翼翼，手口並用的拿出了底層的一條木塊。在抽出木塊時，整個木塔都在晃動，但最終木塔沒有倒下，牠成功完成了遊戲。

～點擊圖片看這可愛拉布拉多小狗的生活照～

我叫Remy，是否很乖呢？（instagram@missremingtonbear）

大家看到這一幕都表示難以置信，有人更發出熱烈的歡呼與掌聲。主人Agapiou表示：「我相信這次只是運氣，狗狗Remy留意到這木塊鬆了，所以才能成功拿出來。但在場所有人都被震驚了！」影片在轉貼到Twitter的WeRateDogs群組後，更獲500萬瀏覽人次、40萬人讚好，以及10萬多次轉發！

轉貼到Twitter後，已有500多萬瀏覽人次。（網上截圖）

由於這影片在網上爆紅，更引起不少網民與家中狗狗互動，看看是否都是層層疊高手，能輕易把木塊拿出。你家狗狗成功了嗎？