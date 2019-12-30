大意貓奴被反鎖屋外　隔玻璃門向愛貓求助　結局出人意表！

外國一名女貓奴因不慎將家門反鎖，導致無家可歸。她在無計可施下，嘗試向家中愛貓求助。聰明的貓主子在她反覆解釋後，竟然學懂了開門，成功讓她回家。

外國飼主Claire Paynter的愛貓Gingee非常聰明，不但能讀懂她的心意，更自行學懂開門，拯救了孤立無援的她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Claire不慎就反鎖了家門，其愛貓Gingee在屋內透過玻璃疑惑地看著她。（Claire Paynter）

Claire日前於埋首家務期間，因須在家門前進進出出，一不慎就反鎖了家門，將自己鎖在了門外。正當她心急如焚之際，橘貓Gingee突然走到家門旁的玻璃，疑惑地看著她。Claire腦海中頃刻閃過一個天馬行空的想法：「不如試試叫Gingee幫忙。」

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於是，她隔著玻璃指揮正喵喵叫的Gingee，她輕敲玻璃，手指不停指向門把的方向。經過Claire 10分鐘的「解釋」後，Gingee彷彿突然明白了她的意圖，倏地跳上了洗衣機，拉近與門把的距離。

Gingee隨即伸出小手，扭開門把，成功打開大門，讓Claire回家。Claire眼見Gingee成功開門，大感自豪，驚喜道：「我本來其實不期望會成功」。但她隨即又感到憂心：「現在我要確保Gingee不會胡亂讓陌生人進來了。」

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