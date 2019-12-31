羅冠聰愛犬病逝　從美趕返港送別　發文感激相伴：妳陪我渡過青春

前立法會議員羅冠聰的愛犬日前以15歲高齡離世，他於29日發文分享與愛犬合照，感觸寫道：「她陪我走過青春，我陪她走過一輩子」，感謝愛犬多年來相伴。

香港眾志前立法會議員羅冠聰29日早上發文，悼念剛離世的15歲半愛犬「給給」，感激牠十多年來的陪伴，並記下送別牠的經過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

羅冠聰的愛犬「給給」日前以15歲高齡離世。（Facebook@羅冠聰）

感謝愛犬為家庭帶來生氣

羅冠聰在帖文中感謝給給為家庭帶來生氣：「感謝妳這十多年來的相伴，這是一個不怎安穩的家，有賴妳的陪伴，才讓她有著不滅的生氣。」給給原本是頭無家可歸的流浪狗，當時僅得手掌般大的牠被收養，自此不用再風餐露宿，陪著羅冠聰從小學畢業走到修讀碩士。可是，狗狗的壽命畢竟有限，無緣見證飼主暮年，「她陪我走過青春，我陪她走過一輩子。妳陪我渡過青春，也陪伴我的家渡過了所有難關」，羅冠聰在文中嘆道。

其實給給的健康早已響起警號。（Instagram@nathanlawkc）

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從美返港陪愛犬圓遺願

在給給臨終前，羅冠聰與家人均陪在牠身旁，帶牠最後一次到訪沙灘，餵牠吃過往不能進食的美食，輕輕撫摸牠瘦骨嶙峋的身軀，一同安靜地送別牠，「再見了給給，恭喜妳從狗生畢業，沒有痛苦了！學會愛人，學會被愛，愛妳。」

其實給給的健康早已響起警號，隨著年紀漸長，濃密的毛髮逐漸變得稀疏，響亮的聲音變得氣若柔絲，靈敏的耳朵變得不再靈光，強壯的四肢也變得軟弱無力。近月，牠更要持續進食營養餐，及注射皮下水，但仍然日漸憔悴。正在美國耶魯大學修讀碩士的羅冠聰，心諳愛犬餘下日子已不多，遂特地回港，默默地陪愛犬走最後一段路，誠如愛犬多年來陪他走過高低起跌般。

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