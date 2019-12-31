唐狗苦等10個月終被領養　因這原因兩周即被退養　落寞走回收容所

一頭性格親人的唐狗在收容所苦等整整10個月，終於等得有心人領養。然而，因牠患有分離焦慮症，僅僅兩周後就被退回收容所。無奈之下，牠只得垂頭喪氣地走回收容所的鐵籠，表情一臉落寞。

唐狗「小羊」因患有分離焦慮症，領養者帶牠回家後僅兩周，就將牠退回收容所，令本來興奮雀躍的牠心情一下子跌進谷底，無奈地重返熟悉的冰冷牢籠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@有點毛毛的）

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小羊在台北桃園市一家收容所待了10個月，性格乖巧親人的牠終在12月中獲垂青，被領養者帶了回家。可是，短短兩周後，牠就被領養者退回收容所，原因是牠患有分離焦慮症。牠回到收容所後，彷彿得悉已被領養者拋棄，愁眉緊鎖，垂著頭落寞地走回熟悉的狗籠，模樣讓人心疼。

一名義工將小羊的經歷分享至網上，並寫道：「狗狗不像人類那麼聰明，所以情感總是很直接。面對好不容易抓到的幸福與尚在適應的環境，他對只有自己的環境焦慮了」，對其遭遇表示可惜。該義工補充指，當初大家得知小羊被領養時均非常興奮，並提醒有心人在正式領養前先考慮自己是否有照顧能力，鼓勵領養者多花耐性和時間陪伴牠。

一般而言，狗狗患上分離焦慮症的主因是過度依賴主人，不習慣獨留在家。一旦主人離開，牠們便因怕被拋棄而產生憂鬱、焦躁不安的負面情緒，繼而做出破壞行為。

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